Türkiye'de Yabancı Dizi Sitelerine Erişim Engellendi!

Ülkemizde en fazla ziyaretçi alan yabancı dizi sitelerine erişim mahkeme kararıyla engellendi.

Ülkemizde bu dizilerin izlenebileceği telif haklarını alan legal bir platform olmadığı için genellikle içerikleri Türkçe'ye çeviren dizi sitelerinden bu diziler takip ediliyordu ancak hem yerel dijital TV servislerinin yabancı dizilerin haklarını satın alması, hem de dünyanın en büyük 'internet televizyonu' Netflix'in aktif bir şekilde ülkemize gelmesi yabancı dizi sitelerine büyük bir darbe vurdu.

Türkiye'de en fazla ziyaret edilen Dizibox, Dizipub, Dizimag ve Dizilab gibi yabancı dizilerin izlenebildiği internet sitelerine erişim mahkeme / savcılık kararıyla engellendi. Dizileri takip etmek isteyen kullanıcılar sitelere girdiklerinde erişim engeliyle karşılaştı.

Daha önce telif ihlali olan içerikler kaldırılıyordu

Geçtiğimiz dönemlerde de yabancı dizilerin haklarını satın alan yayıncılar talep üzerine bu içeriklerin dizi sitelerinden kaldırılması yönünde talepte bulunarak içeriklerin kaldırılmasını sağlıyordu ancak bu sefer siteler tamamen yasaklanma durumuyla karşılaştı.

Bu erişim engelinin devam edip etmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.