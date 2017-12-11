Türkiye'de Yalnızca 3 Kişide Bulunan İsim

Türkiye'de birçok insanın ismi takvim yapraklarının arkasında verilen öneri isimlerden oluşuyor. Hatta yapılan bir araştırmaya göre ülkemizin yarı nüfusu 10 ismi paylaşıyor. Bununla birlikte bir isim var ki sadece üç kişi de bulunuyor.

Ülkemizde geçmiş dönemlerde daha dar olan isim kütüphanesi gün geçtikçe büyüyor. Hatta şimdilerde ebeveynler arasında çocuklarına iki isim koyma modası aldı başını gidiyor. Ancak hala ülkemizde hepinizin tahmin edeceği üzere bazı isimler çok kullanılıyor. Öte yandan bazı yurttaşlar hayranı olduğu padişahların ünvanları dahil ( Kanuni Sultan Süleyman gibi ) isimlerini çocuklarına verebiliyor.

Peki ülkemizde en çok kullanılan isimler neler? Bu soruyu arada bir de olsa siz de merak etmişsinizdir. İlk olarak 2 milyon 826 bin kişinin adı olan Mehmet öne çıkıyor. Hemen arkasından yine 2 milyonu aşkın kişinin kullandığı Mustafa geliyor. Bu isimleri yine tahmin edeceğiniz gibi Ahmet, Ali ve Hüseyin gibi isimler izliyor. Kadınlar da ise durum biraz daha farklı. Daha çok seçeneğin olduğu kadın isimlerinde ilk sırayı 4 miyon 199 bin ile Fatma alıyor. İkinci sırada 3 milyon ile Ayşe geliyor. Bu isimleri Emine, Hatice ve Zeynep izliyor.

İsim listesinde ilginç bir yer oluşturanlar ise mevsimler. İsmi 'Mevsim' olan 853 kişi bulunurken Yaz olan 232 ve Sonbahar olan 128 kişi bulunuyor. Kış ismini ise hiç kimse kullanmıyor. Ancak bir isim varki sadece 3 kişide bulunuyor. Karakış anlamına gelen Zemheri ismi yalnızca 3 kişide bulunuyor.