Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales ve Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle Türkiye'de olacak. Ancak bir sorun var ki, Wikipedia ülkemizde erişime kapalı.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye'yi terör işbirlikçisi göstermeye çalışan tavrı nedeniyle uyarılmış ve gerekli düzenlemeler yapılmadığı için ülkemizde erişime engellenmişti. Hala Wikipedia'ya erişim engeli devam ederken Hürriyet'in haberine göre Wikipedia kurucusu Jimmy Wales Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.

Dünyanın teknolojiye yön veren isimlerinden biri olarak World Cities Expo İstanbul'a konuşmacı olarak katılacak Jimmy Wales, Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda Wikipedia'ya erişim engeli uygulanmasına rağmen Türkiye'yi ziyaret edeceğini, İstanbul'un en sevdiği şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Apple kurucularından Steve Wozniak da İstanbul yolcusu!

Üstelik World Cities Expo İstanbul'un tek sürpriz ismi Wikipedia kurucusu Jimmy Wales değil. Apple'ın kurucu ortağı, Steve Jobs ile birlikte Apple'ın temellerini atan Steve Wozniak da World Cities Expo kapsamında İstanbul'da olacak. World Cities Expo İstanbul, 15 - 18 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.