Türkiye’de Yaşanan Tarihin En İlginç Soygun Girişimi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gerçekleşen soygun sırasında kendisinin soygun yaptığına inanmayanlara: "Kusura bakmayın, rahatsız ettim" dedi.

Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi'ndeki banka şubesine gelen şüpheli, elindeki poşeti gişe memuruna doğrultarak "Çocuğum hasta, içini 100 bin lira ile doldur." dedi. Görevlininse parayı vermemesi üzerine şüpheli, çalışanlara da tabanca göstererek kaçtı.

İhbar edildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği, soruşturmalarına başladı. Güvenlik kameralarıyla zanlıyı bulan polisler, şüpheliyi buldular.

Boncuklu Tabancayla Soygun

Polis ekipleri, eve kargocu gibi girdikten sonra zanlıyı yakaladı. Olayda boncuklu tabanca kullanıldığı öğrenilen zanlının, gişe memurunun kendisini ciddiye almamasından sonra banka güvenlik görevlisine "Kusura bakmayın, rahatsız ettim." diyerek olay mahalini terk ettiği ortaya çıktı.

Zanlı, gazetecilerin sorduğu "Neden yaptınız?" sorusuna "Ben de bilsem." yanıtını verdi. Şüphelinin banka soyma girişiminde bulunduğunu söylediği eşinin de inanmadığı ifade edildi. Oldukça ilginç bir soygun vakası ile daha karşı karşıyayız. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz?