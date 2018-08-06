Türkiye’de Yeni Bir Örümcek Türü Keşfedildi

Kilis’te ilk defa kayıt altına alınan yeni bir örümcek türü, bilimsel olarak literatüre geçti. Keşfi yapan Gümüşhane Üniversitesi araştırmacılarından Doç. Dr. Kemal Kurt’un adından esinlenilerek, örümceğe bilimsel adı verildi.

Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu görevlilerinden Doç. Dr. Kemal Kurt, dünyada ilk defa Kilis’te gözlemlenen, çoban örümceği grubundan yeni bir tür keşfettiklerini açıkladı.

Kurt ve ekibi bir süredir Kilis’in Akçağıl bölgesinde saha çalışması gerçekleştiriyordu. Elde edilen bulgular laboratuvar ortamında değerlendirilince, örümceğin yeni bir tür olduğu kesinlik kazandı.

Keşif hakkında açıklama yapan Kurt, “Yeni bir takson olduğu anlaşılan türe, örnekleri toplayan Doç. Dr. Ersen Aydın Yağmur´un ismine atfen `Microliobunum erseni Kurt, 2018´ ismi verildi. Yapılan çalışma SCI-Expanded kapsamındaki Turkısh Journal of Zoology isimli bir dergide yayımlandı. Microliobunum cinsine ait olan bu tür, ilk defa tanımlaması ve isimlendirilmesi yapılarak dünya literatürüne kazandırıldı” dedi.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, keşfin memnun edici olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: “Ülkemiz çok büyük bir canlı ekosistemine sahiptir. Halen keşfedilmemiş türleri içerisinde bulunduran ülkemiz; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında bulunması, olağanüstü zengin topoğrafik ve iklim çeşitliliğine sahip olması, üç kıtanın tarihi göç yolları üzerinde yer aldığı için değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması gibi sebeplerle oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Türkiye tür çeşitliliği açısından da dünyanın sayılı ülkelerinden birisidir.”

Türkiye’de 30 bin civarında omurgasız hayvan türü olduğunun altını çizen Zeybek, “Doç. Dr. Kemal Kurt hocamız tarafından yapılan araştırma sonucunda bulunan `Microliobunum erseni Kurt, 2018´ isimli tür hem bilim dünyası hem de bizler için büyük bir heyecan oldu. Bu nedenle de türe ait örnekleri toplayan Doç. Dr. Ersen Aydın Yağmur ve türün keşfini gerçekleştiren Doç. Dr. Kemal Kurt´u bu keşiflerinden ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.