Türkiye’de Yılın İlk 4 Ayında En Çok Satılan Otomobiller

2017 yılının ilk 4 ayında satılan tüm otomobiller açıklandı. Buna göre listenin ilk 5 sırasında yalnızca Volkswagen Passat ithal ediliyor, diğer 4 otomobil de Türkiye’de üretiliyor.

Bu yıl otomobil sektörü için çok ilginç bir satış raporuyla karşılaştık. 2017’nin Ocak - Nisan tarihleri arasında toplam 173 bin 961 binek otomobili satıldı ve bunlardan 120 bini ithal edilen otomobillerdi. Yerli otomobillerin pazar payı %30 seviyelerinde seyrediyor olmasına rağmen en çok satılan ilk 4 otomobil, Türkiye’de üretiliyor.

Aşağıdaki listeden de görebileceğiniz üzere listenin ilk sırasında 9 bin 6333 ile Renault Megane bulunuyor. İkinci sırada 8 bin 270 adetle Fiat Egea yer alırken üçüncü sırada 7 bin 976 adetle Renault Clio bulunuyor. Dördüncü sırada ise 6 bin 495 adetle Honda Civic yer alıyor. Bu otomobillerin tümünün Türkiye’de üretildiğini bir kez daha belirtelim. Beşinci sırada bulunan Volkswagen Passat’tan (5 bin 588 adet) sonra altıncı sıradaki Hyundai i20 de yine Türkiye’de üretilen otomobillerden.

Ocak - Nisan 2017 tarihleri arasında satışı gerçekleştirilen 15 otomobil modeli sırasıyla şöyle:

Renault Megane - 9.633 adet

Fiat Egea - 8720 adet

Renault Clio - 7.876 adet

Honda Civic - 6.495 adet

Volkswagen Passat - 5.588 adet

Hyundai i20 - 5.552 adet



Volkswagen Golf - 4.838 adet

Renault Symbol - 4.992 adet

Ford Focus - 4.952 adet

Volkswagen Polo - 4.712 adet

Peugeot SUV 3008 - 4.704 adet



Opel Astra - 4.697 adet

Dacia Duster - 4.483 adet

Dacia Lodgy - 4.467

Toyota Corolla - 4.404 adet