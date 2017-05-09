Türkiye’de Yılın İlk 4 Ayında En Çok Satılan Otomobiller

Bu yıl otomobil sektörü için çok ilginç bir satış raporuyla karşılaştık. 2017’nin Ocak - Nisan tarihleri arasında toplam 173 bin 961 binek otomobili satıldı ve bunlardan 120 bini ithal edilen otomobillerdi. Yerli otomobillerin pazar payı %30 seviyelerinde seyrediyor olmasına rağmen en çok satılan ilk 4 otomobil, Türkiye’de üretiliyor.
Aşağıdaki listeden de görebileceğiniz üzere listenin ilk sırasında 9 bin 6333 ile Renault Megane bulunuyor. İkinci sırada 8 bin 270 adetle Fiat Egea yer alırken üçüncü sırada 7 bin 976 adetle Renault Clio bulunuyor. Dördüncü sırada ise 6 bin 495 adetle Honda Civic yer alıyor. Bu otomobillerin tümünün Türkiye’de üretildiğini bir kez daha belirtelim. Beşinci sırada bulunan Volkswagen Passat’tan (5 bin 588 adet) sonra altıncı sıradaki Hyundai i20 de yine Türkiye’de üretilen otomobillerden.
Bilim ve Sanayi Bakanından Yerli Otomobil Açıklaması
Ocak - Nisan 2017 tarihleri arasında satışı gerçekleştirilen 15 otomobil modeli sırasıyla şöyle:
Renault Megane - 9.633 adet
Fiat Egea - 8720 adet
Renault Clio - 7.876 adet
Honda Civic - 6.495 adet
Volkswagen Passat - 5.588 adet
Hyundai i20 - 5.552 adet
Volkswagen Golf - 4.838 adet
Renault Symbol - 4.992 adet
Ford Focus - 4.952 adet
Volkswagen Polo - 4.712 adet
Peugeot SUV 3008 - 4.704 adet
Opel Astra - 4.697 adet
Dacia Duster - 4.483 adet
Dacia Lodgy - 4.467
Toyota Corolla - 4.404 adet