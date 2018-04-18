Türkiye’de Yılın Otomobili Belli Oldu!

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) Feriye Palace'da gerçekleştirdiği törende, Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü sahibi buldu. Hyundai IONIQ Hybrid modeli, rakiplerinin açık ara önünde birinci oldu.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen ve Türkiye’de satışa sunulan en iyi otomobilin belirlendiği ‘Türkiye'de Yılın Otomobili’ yarışmasının birincisi belli oldu. OGD üyesi 76 gazeteciden toplamda 3820 puan alarak 22 rakibini geride bırakmayı başaran Hyundai IONIQ Hybrid, Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi oldu. Yarışmanın ilk iki yılında sırası ile Skoda Superb ve Renault Megane Sedan birincilik ödülünün sahibi olmuşlardı.

Yarışmanın ilk etabında 23 aday otomobil üzerinden 7 tanesini finale bırakan jüri üyeleri, bu otomobilleri tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı gibi kriterleri göz önüne alarak puanlandırdı. 3820 puan almayı başaran Hyundai IONIQ Hybrid, 3340 puan alan Peugeot 5008, 2980 puan alan Skoda Kodiaq, 2340 puan alan BMW 5 Serisi, 2260 puan alan Volkswagen Polo ile Volvo XC60 ve 2000 puan alan Ford Fiesta’yı geride bırakarak birinci olmayı başardı.

Türkiye’de Yılın Otomobili olan Hyundai IONIQ Hybrid, yarışmadan kazandığı ‘yılın otomobili’ logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. Feriye Palace'da gerçekleştirilen ödül töreninde konuşma gerçekleştiren OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, yarışmanın tüketiciler için yol gösterici olduğunu dile getirirken, ‘’Objektif bakış açısıyla otomobilleri değerlendirirken, fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde bulundurduk. Seçimimizin tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli. Üçüncü yılımızda bunu başarmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.’’ dedi.

Hyundai IONIQ Hybrid’in birinciliğinin açıklanmasının ardından bir konuşma gerçekleştiren Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel ise gazetecilerin verdiği karardan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirirken, ‘’Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Bugün çevreci otomobiller dünyayı yaşanabilir kılmak için çok önemli. Dünyayı korumamız gerekiyor. Dolayısıyla çocuklarımıza çok güzel bir dünya bırakmak için hibrit teknolojisi büyük bir önem taşıyor. Dünyayı nasıl güzelleştiririz ve nasıl temiz bir gelecek bırakırız, biz otomotiv üreticileri olarak bunu düşünüyoruz.’’ dedi.

Türkiye’de Yılın Otomobili Ödülü’nün sahibini bulduğu törende ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayan kuruluşları onurlandırmayı amaçlayan OGD Özel Ödülü de sahiplerine verildi. Türk otomotiv endüstrisinde 50. yılını kutlayan Tofaş ve Mercedes-Benz Türkiye, bu yılki OGD Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Ödülü Tofaş adına Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu alırken, Mercedes-Benz Türkiye adına Mercedes-Benz Türkiye İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan aldı.