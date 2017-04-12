Türkiye’de Yılın Otomobili Seçildi: Renault Megane Sedan!

Bu yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği (ODG) tarafından ikinci kez düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’nin sonuçları açıkladı. Finalde 7 otomobil arasından en çok oy Renault Megane Sedan’a gitti.

ODG tarafından yapılan açıklamaya göre toplam 78 otomotiv gazetecisinden 4430 puan alan Renault Megane Sedan, Türkiye’de Yılın Otomobili seçildi. Geçtiğimiz yıl aynı ödülü Skoda Superb kazanmıştı.

Yarışmanın ilk ayağında 25 aday otomobil bulunuyordu ve jüri, bu aday sayısını 7’ye indirdi. Tasarım, ergonomi, yol tutuş, emisyon oranları, güvenlik, yakıt tüketimi, fiyat-değer oranı ve donanım seviyesi gibi kriterler açısından değerlendirilen 7 otomobil, yarışmanın ikinci etabında 78 otomotiv gazetecisinin sahip oldukları 250 puan üzerinden puanlamaya tabi tutuldular. Honda Civic, Mazda MX-5, Peugeot 3008, Toyota C-HR, Seat Ateca ve Volvo S90 modellerini geride bırakan Renault Megane Sedan, bir yıl boyunca ‘Yılın Otomobili’ logosunu basın bültenlerinde ve reklamlarda kullanabilecek.

Feriye Palace’da gerçekleştirilen törende konuşan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, rekabetin çok çetin geçtiğini belirterek şunları söyledi: ‘Otomobilleri tamamen objektif bir bakış açısıyla değerlendirdik ve fiyat-donanım, tasarım, motor, yol tutuş, inovasyon gibi konuları göz önünde bulundurduk.’

Finale kalan diğer arabalar:

Honda Civic

Mazda MX-5

Peugeot 3008

Seat Ateca

Toyota C-HR

Volvo S90