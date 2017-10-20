Türkiye’de ‘Zombi Hapı’nı Kullanan İlk Kişi Görüntülendi

Dünyada inanılmaz hızlı bir şekilde yayılan ve bağımlıları birer zombiye çevirdiği iddia edilen zombi hapını (nam-ı diğer flakka) kullanan ilk kişi görüntülendi.

Daha önce bu uyuşturucunun dünyada hızlı bir şekilde yayıldığını ve kullanıcısını görüntü itibariyle tıpkı filmlerde gördüğümüz zombilere çevirdiğini belirtmiştik. Bu ‘lanet’ uyuşturucu maalesef ülkemize de giriş yaptı.

Mersin Sanayi Sitesi’nde sentetik uyuşturucu flakkayı kullanan bir kişinin anormal hareketleri, amatör kamera tarafından kaydedildi. Çevrede bulunan kişilerin ihbarından sonra söz konusu geç, polis ekiplerinin nezareti altında ambulans aracına bindirildi. Ekipler, uyuşturucunun etkisinin nasıl olduğu bilmedikleri için genci kelepçe takarak hastaneye kaldırdılar.

Uyuşturucunun her türlüsü kötüdür fakat bir insan şu hale düşeceğini bile bile bu hapı nasıl kullanabilir, aklım almıyor doğrusu. Umuyorum ki bir diğer lanet uyuşturucu bonzai gibi flakkanın da yayıldığı haberlerini görmeyiz.