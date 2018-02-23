Özel Okulların Web Sayfalarında Porno’ ve Bitcoin’ Skandalı

Özel okulların web sayfalarının kaynak kodu kısmında, aralarında porno ve Bitcoin’in de yer aldığı Google’da siteyi ön plana çıkaracak bazı kelimeler bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, bazı özel okulların web sayfalarında öne çıkmak için “porno” ve “bitcoin” ibarelerinin kullanıldığını fark ettiklerini açıkladı. Ülkemizdeki 12 özel okulda böyle bir şeye rastlandığını açıklayan Tırnakçı, özel okulların öğrenci kapmak için yarıştığı bir dönemde eğitim sektörünün geldiği son noktayı açıkladı.

Tırnakçı’nın açıklamalarına göre bazı özel okulların web sayfaları daha önde olması için anahtar kelime bölümüne porno, Bitcoin gibi Google’da çok aranan ifadeler eklendiğini açıkladı. Burada okulların hatası olmadığını, siteyi geliştiren web tasarımcıların hatası olduğunu söyleyen Tırnakçı, bu okulların web sayfalarına erişim engeli koyduklarını açıkladı. Tırnakçı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle;

“Bazı okullar web tasarımcılarına kurban gidiyor. Özel okullar, Google aramalarında ilk sırada yer almak için siteyi uzman web tasarımcılarına bırakıyor. 12 özel okul sitesinin kaynak kodlarında sıkıntılı kelimeler yer alıyor. Siteyi tasarlayanlar, arkada görünmeyen kod kısmına Google'dan çok aranan kelimeleri yazmış. Bunlar arasında ‘porno, bitcoin' gibi sakıncalı kelimeler bulunuyor. Siz Google'da ‘bitcoin' diye arama yaptığınızda bu özel okullarla da karşılaşabilirsiniz. Bize uyarı geldi. Bu kelimeler sitenin kodları arasına yerleştirildiği için 12 özel okulun internet sitesi erişime engellendi. Ancak hem söz konusu özel okullar hem de Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda masum. Kaynak kodların arasına yerleştirilen kelimelerden onların da haberi yok. Böyle şeylerin çocuklarımızın bulunduğu ortamda barınmasına izin vermeyiz…

Özel okul sitelerinin yanı sıra haber, video ve oyun içerikli bazı siteler de erişime engellendi. Gelen şikâyetleri değerlendiriyoruz. Okullardaki güvenlik politikalarını tek başımıza düzenlemiyoruz. Devletin istihbarat birimi de çok sıkı çalışıyor.” diyen Tırnakçı, MEB’e bağlı 1.5 milyon tabletin dolaşımda olduğunu ve bunların 700 bininin takip edildiğini açıkladı.

Bu olayların ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yapan Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, “Türkiye'de 9 bin özel okul var. 12'sinin web uzmanlarına kurban gitmesi söz konusu. Daha önce böyle bir sorunla karşılaşmamıştık. Herkes daha dikkatli olacaktır” şeklinde konuştu.

Kaynak koda eklenen anahtar kelimeler, site içerisinde çocukların karşısına çıkmazlar, ancak arama motorlarında arama yapılırken ön plana çıkmasını sağlar. Örneğin “porno” yazıldığında okulun web sayfasının ön sıralarda çıkması gibi olaylar yaşanabilir.