Türkiye'deki İlk 5G Testinde Rekor Hıza Ulaşıldı!

Turkcell, lobaratuvar ortamında Türkiye'deki ilk 5G hız testini gerçekleştirdi. Turkcell testlerde 24.7Gbps'lik hıza erişerek bir anlamda rekor kırdı.

Birkaç gün önce BTK'nın Türkiye'nin dünya genelinde 5G teknolojisiyle tanışan ilk ülkelerden biri olacağı açıklaması bizleri oldukça umutlandırmıştı. Daha heyecanımız geçmeden, 5G ile ilgili bir haber de Turkcell'den geldi.

Laboratuvar ortamında 5G ile ilgili çalışmalarını sürdüren operatörlerden biri olan Turkcell, Türkiye'deki ilk 5G testini yaptığını duyurdu. Aynı zamanda 15GHz gibi yüksek bir frekansta yapılan test, dünya genelinde de bu anlamda ilklerden biri oldu. Turkcell ve Erricson ortaklığıyla yapılan testte saniyede 24,7Gbit hıza ulaştı. Aynı zamanda şirket bu anlamda bir rekora da imza attı.

Tabii laboratuvar ortamında yapılan testlerin günlük hayatımıza ne ölçekte yansıyacağı bilinmez ama yine de buradan yola çıkarak 5G'nin yüzlerce mbit bağlantı hızlarını günlük hayatımıza sokacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Turkcell'in amacı Türkiye'nin 5G'yi dünyada kullanan ilk ülke olması

Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin de bu yaptıkları testin önemine değindi ve Türkiye'nin 5G'yi dünyada kullanan ilk ülke olması için çalıştıklarını, Turkcell olarak çaba harcadıklarını belirtti.