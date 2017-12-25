Bitcoin Cinayeti Mağduru Mert Ersoy’un Bitcoin’leri Nerede?

Türkiye’de Bitcoin adına işlenen ilk cinayet olarak kayda geçen Mert Ersoy’u öldüren 5 kişi yakalanarak tutuklandı, fakat Bitcoin’lerin akıbeti hala belirsiz.

22 yaşındaki Şükrü Mert Ersoy, geçtiğimiz eylül ayında boğularak öldürülmüştü. Antalya’da meydana gelen olayda Ersoy’un vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmamış, tutuklanan 5 şüphelinin Ersoy’un dijital cüzdanındaki parayı alabilmek için genci darp ettikleri anlaşılmıştı. Şüpheliler Ersoy’un akıllı telefonundaki güvenlik duvarını aşamadıklarını ve Bitcoin’lere ulaşamadıklarını belirtmişlerdi.

Olayın üzerinden 3 ay geçti ve son dönemde Bitcoin’deki artış da malumunuz (gerçi son günler biraz düşüşte). Ersoy’un ailesi ise oğullarının sahibi olduğu Bitcoin’lerden habersiz. Anne Sevgi Çınar, “Mert’in her yerde Bitcoin yüzünden öldürüldüğü yazıldı ama bundan bile emin değiliz. Mert’in Bitcoin, Bitclup ve Elit Capital ile ilgilendiğini biliyordum. Ama ne kadar parası vardı bilgim yok. Çok yüksek rakamlardan bahsediliyor. Eğer söylenildiği gibi 40-50 bin doları varsa, bu para nerede? Bunu herhalde en iyi ortak olduğu arkadaşları bilir. Diğer taraftan Mert’in telefonu, bilgisayarı, not defterleri ve kişisel eşyaları bize verilmedi. Ortada bir para var mı yok mu o da net bir şekilde söylenmiyor” diyor.

Avukat İlker Atamer ise olayın ardından Bitcoin’lerin nasıl işlem göreceğine dair şunları söyledi:

“Bitcoin veya benzeri kripto para, dijital cüzdanda tutuluyorsa ve paranın sahibi cüzdanın giriş kodunu kimseye söylemediyse, bu kişi öldüğünde ailesinin kripto parası olup olmadığını anlaması ve bunları alması imkansız. Bitcoinler dijital cüzdanda saklanıyor ve o cüzdanın şifresini bilen tek kişi öldüyse, o ‘Bitcoin’lere ‘elveda’ demek gerekir. Ancak ölen kişi ‘Bitcoin’lerini Türk hukukuna tabi yerli bir dijital para borsasındaki hesabında tutuyorsa, mirasçıları veraset ilamıyla ilgili dijital para borsasına başvurup, ölen kişinin söz konusu borsada Bitcoin’i olup olmadığını sorgulatıp kendilerine verilmesini isteyebilir.”