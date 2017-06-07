Türkiye'deki İlk Microsoft Mağazası Ankara'da Açıldı

Türkiye'de ilk kez sadece Microsoft ürünlerini deneyimleyebileceğiniz Microsoft mağazası, Ankara KentPark AVM'deki MediaMarkt'ın içinde hizmete başladı.

Bildiğiniz gibi teknoloji devi Microsoft'un dünya genelinde kendi ürünlerini deneyimleyebildiğiniz ve satın alabildiğiniz onlarca mağazası bulunuyor ancak ne yazık ki Türkiye'de bugüne kadar bir Microsoft mağazası görmemiştik. Bunun en büyük nedeni de Microsoft'un Surface gibi ürünlerini Türkiye'ye getirmemesi olarak görülüyordu.

Uzun süredir Türkiye pazarında bir mağaza açmayan Microsoft, ilk defa Ankara KentPark AVM'nin içindeki teknoloji marketi MediaMarkt'ta kendi mini mağazasını açtı. MediaMarkt'ın içinde yer almasına rağmen Microsoft'un Türkiye'deki ilk mağazası olarak kabul edilen bu mağaza, MediaMarkt'taki diğer stantlardan bağımsız olarak deneyimlenebiliyor ve müşteriler buradaki Microsoft çalışanlarından bilgi alabiliyor.

Mağazanın açılış törenine halk yoğun ilgi gösterirken bu mini mağazanın Microsoft için bir test olduğunu ve başarılı olduğu takdirde şirketin Türkiye'deki mağazalarını genişleteceğini tahmin ediyoruz. Kim bilir, belki de açılan bu Microsoft mağazası Microsoft'un Surface ailesi ürünlerini Türkiye'ye getirmesi için bir ön ayak olabilir.