Türkiye'deki internet kullanıcılarının sorunlarına vurgu yapmak isteyen CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkanlığı, internet erişim engeli ve hakkında işlem başlatılan internet kullanıcıları hakkında bir rapor hazırladı.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel liderliğinde CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkanlığı tarafından Türkiye’deki internet kullanıcılarının karşı karşıya kaldığı sorunları ortaya çıkartmayı amaçlayan rapor, Türkiye’deki aktif internet kullanımının ne seviyede olduğunu ve erişimi engellenen internet sitelerinin sayılarını gözler önüne serdi.

Rapora göre Türkiye’de 54 milyonun üzerinde internet kullanıcısı bulunuyor. Bu internet kullanıcılarının ise 51 milyon kadarı aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Kullanıcılar günde ortalama 7 saatlerini internette, 2 saat 48 dakikalarını da sosyal medyada geçiriyorlar ki bu ortalamalar internet ve sosyal medya kullanımda ülkemizi dünya sıralamasında üstlere çıkarıyor. Türkiye’de 51 milyon aktif Facebook kullanıcısı, 33 milyon da Instagram kullanıcısı bulunuyor.

Web adreslerine erişim engeli getirilmesi konusunda ise her geçen yıl bir artış olduğu göze çarpıyor. 2017'ye kadar 158 bin 683 adrese hukuki işlem gerçekleştirilirken, 31.12.2015 tarihi itibariyle 36 bin 603 adrese, 31.12.2016 tarihi itibariyle 86 bin 351 adrese ve 31.12.2017 tarihi itibariyle 99 bin 952 adrese erişim engeli getirildi. En fazla erişim engeli ile karşılaşan sosyal medya platformları Mart 2007 ve Mayıs 2008 tarihleri arasında 34 farklı mahkeme kararı ile erişime engellenen YouTube ve siyasi söylemlerin merkezi haline gelen Twitter oldu. Ayrıca 17 yıldır hizmet veren sendika.org da 2015 yılından bu yana 61 defa erişim engeli ile karşılaştı.

Ekim 2016’da RedHack’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-posta adresini ele geçirmesi sonrası ile e-postaların bu kanallarca yüklendiği gerekçesi ile Dropbox, One Drive, Internet Archieve, Google Drive ve GitHub’a erişim engeli getirilmiş, fakat engel kısa süre sonra kaldırılmıştı. Ayrıca çevrimiçi ansiklopedi olarak bilinen Wikipedia da Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime engellenmiş durumda. Engelin ne zaman kaldırılacağı ise şu an için belirsiz.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 1 Ocak-9 Nisan 2018 tarihleri arasında toplamda 10 bin 250 sosyal medya hesabı hakkında terör örgütü propagandası yaptığı, övdüğü, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan ettiği, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakaretlerde bulduğu, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast ettiği ve nefret söylemleri içerdiğinden dolayı çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında tespit edilen 3 bin 679 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.