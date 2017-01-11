Türkiye'deki Rekabet Kurumu'ndan Booking.com'a 2.5 Milyon Dolar Para Cezası!

Rekabet Kurumu, yürütülen soruşturma sonucunda Booking.com BV şirketine para cezası verildiğini açıkladı.

Piyasa koşullarında oluşan haksız rekabeti engellemek amacıyla faaliyet gösteren Rekabet Kurumu, şirketin en iyi fiyat garantisini vaat ettiği uygulamasını 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda Booking.com BV ve şirketin Türkiye ofisi olan Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi'nin birlikte yürüttüğü uygulamanın kanunları ihlal ettiği kaatine ulaşarak Booking.com'a 2 milyon 543 bin 992,85 TL idari para cezası verilmesini uygun gördü.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan araştırmada uygulama nedeniyle Booking.com sitesinin ana şirketi Booking.com BV para cezasına çarptırılırken, şirketin Türkiye ofisini temsil eden Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi içinse ayrı bir ceza uygulanmadı.