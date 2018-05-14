Geçtiğimiz aylarda gündeme oturan “sarı taksi - Uber” gerilimi, hem ana akım medyada hem de sosyal medyada büyük yer bulmuştu. Yaşanan tartışmaların ardından THY, Uber kampanyası listesinden Türkiye’yi kaldırdı.

Dünyanın hemen her metropolünde faaliyet gösteren ve milyonlarca insana hizmet veren Uber, ülkemizde sadece İstanbul, Çeşme ve Kuşadası’nda kullanılabiliyor. Aylar önce başlayan sarı taksilerle Uber arasındaki rekabet ise şiddet dolu olaylara neden oluyor. Özellikle İstanbul’da yaşanan bazı olaylar, Uber sürücülerinin ölümle tehdit edilmesine, hastanelik edilmelerine ya da araçlarının önünün kesilmesine neden oluyor. Benzer iddialar sarı taksi şoförleri tarafından dile getirilse de bu yönde ciddi bir kanıt bulunmuyor.

Ülkemizdeki teknoloji geliştiricileri ve taksicileri bir araya getiren esnaf odaları ise Uber’e yerli bir rakip çıkartmanın peşindeler. Hal böyle olunca Uber kullanan sarı taksilere, sarı taksi kullanan da Uber’e düşmanmış gibi bir algı yaratılmış oluyor.

Türk Hava Yolları ise geçtiğimiz yıldan bu yana bazı ülkelerdeki büyük havalimanlarını kullanan yolcular için Uber kampanyası yürütüyor. 20 Haziran 2017’de başlayan Almanya, ABD, İngiltere ve Türkiye’yi içeren kampanyada kullanıcılar, sırasıyla 15 Euro, 20 dolar, 10 sterlin ve 50 TL’lik kuponlara sahip oluyorlar. Bu indirim kodları ise kullanıcılara THY biletleri ile sağlanıyor.

THY, yaşanan tartışmaların öncesinde başlattığı kampanyanın listesinden Türkiye’yi süre dolmadan kaldırdı. Artık promosyon kodları Türkiye’deki kullanıcıları için geçerli değil. Bu adımın arkasında ise söz konusu taraf olma algısı yatıyor. THY, anlaşılabilir bir şekilde bir hava yolları şirketi olarak Uber safında olduğuna yönelik yorumlar görmek istemiyor. Çünkü küresel bir aktör oluşu, yurt içindeki tartışmaları körükleyebilir, ülkemizdeki müşteri sayısını da etkileyebilir. Bu konuda şirketin marka ve itibar yöneticilerinin bir araştırma yaptıklarını düşünüyorum.

THY’nin Uber kampanyası, eğer bir değişiklik olmazsa Almanya, ABD ve İngiltere’de 31 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek. Bu adımın karşılığında Uber cephesinden yapılmış bir açıklama ise henüz bulunmuyor.