Taksi Vs. Uber: İstatistiklerle Türk Halkı Kimi Haklı Buldu?

Ülkemizde hizmete girdiği günden beri büyük tartışmaları da beraberinde getiren, bir süre sonra da adeta savaşa dönen Uber vs. Taksi olayında söz kullanıcılarda.

Rekabetin üst düzey olduğu her yerde otomatik olarak kalitenin de artması gerekir. Bu bağlamda büyük spor kulüpleri, markalar ve teknoloji firmaları rakiplerinden iyi olmak isteseler dahi karşılarında güçlü rakipler görmeyi arzu ederler. Ortada iyi bir rakip varsa, ders alınması ve düzeltilmesi gereken şeyler de olacaktır.

Ancak maalesef ülkemiz genelinde bu durum bu şekilde işlemedi. Uber ülkemize geldiğinden beri kullanıcıların memnuniyetini kazansa da bir takım kitlenin de nefretini ve tepkisini üstüne çekti. Her ne kadar işin içine rant ve benzeri birçok unsur girse de, her markada ve hizmette olduğu gibi başarıyı belirleyen şey rağbet değil, kullanıcıların memnuniyetidir. Peki kullanıcılar Uber ile ilgili ne düşünüyor?

Barem Pazar Araştırma ve Danışmanlık firmasının yaptığı araştırma ile toplamda 432 kişiye Uber ve ile ilgili belirleyici sorular soruldu.

Araştırmanın çarpıcı noktaları şu şekilde:

Araştırmaya katılan kişilerin %73'ü şehir içi ulaşımında Taksi'yi tercih ediyor. Bu kişilerin %40'ı ise Uber'i deneyimlemiş.

Araştırmada gençlerin Uber'e olan ilgisi dikkat çekiyor. 18-25 yaş arası kitle Uber'i %51 oranında denemişler.

Uber'e benzer uygulamalar olan Bi Taksi, Zipcar ve Yoyo gibi uygulamalar da belli bir kitlenin ilgisini çekmiş.

Taksi kullanan kitlenin %40'ı Uber'i hiç denememiş.

Düşünülenin aksine, kadınların Taksi kullanımı erkeklerden daha yüksek. Oran %78 olarak belirlenmiş.

Uber kullananların Uber'den memnuniyet oranı %98 olarak görülüyor.

İnsanların Uber'i tercih etme sebepleri %87 rahat seyahat, %70 şöförün tutum ve davranışı, %69 güvenli ulaşım, %68 araç içi temizlik ve koku, %59 da fiyat uygunluğu olarak sıralanıyor.

Araştırmaya katılanların %88'i Uber karşıtı davranış ve aktivitelerden haberdar.

Belki araştırmanın en kilit sorusu: Uber ve Taksici çatışmasında kimi haklı buluyorsunuz? Çatışmadan haberdar olanların %79'u taksicilerin haksız olduğunu söylüyor. Uber kullananlar arasında ise bu oran %93'e kadar çıkıyor.

Son olarak oldukça entersan bir istatistik daha: Hiç Uber kullanmamış kesim dahi %66 oranında taksicilerin haksız olduğunu düşündüğünü belirtmiş.

Elbette istatsitik hiçbir zaman başlı başına bir şey ifade etmez ama halkımızın konuyla alakalı fikirlerinin de bu tartışmaya ışık tuttuğunu itiraf etmeliyiz. Araştırmanın genel sonucu Uber kullanımının halen yeterince yaygınlaşmadığı, buna karşın kullanan ve kullanmayan herkesin genel olarak bir mağduriyet yaşadığı yönünde. Önümüzdeki günlerde istatistiklerin ne yönde seyredeceğini beraber göreceğiz.