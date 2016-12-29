Türkiye’deki Üniversite Mezunlarının Seviyesi, Lise Terk Japonlardan Bile Düşük

2016 Eğitim Değerlendirme Raporu’nu açıklayan Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu (TEDMEM), hiç de iç açıcı olmayan bir tabloyla yüzleşmemizi sağladı.

Türk Eğitim Derneği açıkladığı 2016 Eğitim Değerlendirme Raporu ile Türkiye’deki üniversite mezunu yetişkinlerin sözel beceri puan ortalamasının, Japonya’daki lise mezunu olmayan yetişkinlerden dahi düşük olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye’de 18 yaş ve altında 1 milyon 326 bin 778 Suriyeli çocuğun olduğunun altı çizilen rapora göre onların eğitimleri için Suriyeli öğretmenlerden ve akademisyenlerden destek alınması gerekiyor.

Açıklanan rapordaki değerlendirmeler ve öneriler şu şekilde:

Eğitime ayrılan pay, OECD ülkeleriyle yarışacak düzeyde artırılmalı.

5’inci sınıflar için hedeflenen yabancı dil ağırlıklı programla ortaya çıkacak İngilizce öğretmeni açığının yetiştirilen kaynaklarla kapatılması mümkün görülmüyor.

Genç ve yetişkin nüfusun temel becerilerde yeterlik düzeyi en iyi haliyle dahi vasat ve vasatın altında.

Temel liselere geçişleri önlemek için okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarının niteliği artırılmalı.

2016’nın sürpriz uygulamalarından sözleşmeli öğretmenlikte sözlü sınav komisyonlarıyla ilgili belirsizlikler giderilmeli.

15-19 yaş gençlerin eğitime katılım oranı yüzde 72.

15-29 yaş aralığında hem eğitim hem de istihdam dışı kalanların oranı yüzde 29 ile OECD ortalamasının 2 katı.

6-18 yaş ekonomik faaliyette bulunan 900 bin çocuk var ve yüzde 44’ü mevsimlik tarım işinde çalışıyor.

Mesleki ve teknik eğitim kapsamındaki okullardan mezun olan öğrencilerin yüzde 44’ü ortaöğretimden sonra eğitime devam etmiyor.

Yaklaşık 45 bin öğretim elemanı açığı var. Doktoralı öğretim elemanı açığı 20 bin.

Okul öncesinde de durumlar hiç iç açıcı değil

Okul öncesi eğitimde de standardın çok gerisinde kaldı. Buna göre 3 yaşındaki çocukların okul öncesine katılım oranı %8, OECD ortalaması ise %69.