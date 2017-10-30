Türkiye’deki Ünlü isimlere Yasa Dışı Bahis Operasyonu!

Yurt dışı tabanlı yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarında oynayan ünlü isimler hakkında soruşturma başlatıldı.

Yasa dışı bahis ve bahis siteleri hakkında en somut adımlar geçtiğimiz yıl atılmış ve 2.5 milyon kişiye para cezasının geleceği belirtilmişti. Hatta bu yılın başında yine yasa dışı bir bahis sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle YouTube kanalı Kafalar üyelerinin gözaltına alındıkları iddia edilmişti. Tüm bunlar, ülkemiz özelinde yasa dışı bahse karşı bir savaş açıldığı şeklinde yorumlanmıştı.

Bugün ise bahis oynanmasından ziyade oynanmasına teşvik edici bazı reklamlarda yer alan ünlü isimler hakkında soruşturma başlatıldı.

Vatandaşları milyonlarca TL zarara uğratan yasa dışı bahis sitelerini takibe alan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sitelerin Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube gibi sosyal ağlar üzerinden verdikleri reklamlarda Cicişler olarak da bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, Pascal Nouma ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin yer aldığını tespit ettiler.

Gelen haberlere göre Nuri Alço İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde, eski futbolculardan Pascal Nouma ise savcılıkta ifade verdi. Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin ise henüz ifade vermedikleri belirtildi.