Türkiye'deki Vatandaşlar Bilinmeyen Numaralara 9 Ayda 53 Milyon TL Harcadı

BTK'nın verilerinden yapılan hesaplamalara göre 9 ayda Türkiye'de 40 milyon bilinmeyen numarayı öğrenmek için vatandaşlar 53 milyon lira harcadı.

Ülkemizde uzun zamandır 118 ile başlayan bilinmeyen numaralar servislerinin reklamlarını görüyoruz. Bu özel şirketlere ait olan servisler, bilinmeyen numalar dışında dava sorguları gibi birçok farklı alanda da bilgi sağlayabiliyorlar, peki bu işten ne kadar paza kazanıyorlar?

Aslında insanlar ilk düşündüğünde bu bilgilere internetten de ulaşılabildiğini ve bu servislere ihtiyaç olmadığını düşünüyor. Ancak ülke geneline baktığımızda bu servisler ek hizmetleri de dahil olmak üzere Türkiye'deki genel kitleye ulaşıyor. Öyle ki BTK'nın verilerine göre ortaya çıkan tabloda, bilinmeyen numaralar servisleri önemli miktarda gelir elde ediyor.

Verilerden yapılan hesaplamalara göre 118 ile başlayan bu bilinmeyen numara servislerine vatandaşlar 9 ay içinde 40 milyon bilinmeyen numara için 52 milyon TL ödedi. Bu pastadan en büyük payı %81,65 ile BN Telekom alırken BN Telekom'un peşinden 11818 Rehberlik ve Plus Telekom geldi.