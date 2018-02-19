Türk yatırımcıların da oldukça ilgisini çeken Venezuela'nın yerli kripto para birimi Petro'nun ön satışlarına yarın başlanıyor.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicholas Maduro, geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklama ile ülkenin kendi kripto parasına sahip olma fikrini belirterek Petro’nun önünü açmıştı. Adını ülkenin en önemli gelir kaynağı olan petrolden alan Petro, yarından itibaren ön satışa çıkacak.

Venezuela, Birleşik Devletler’in ambargosu altında bulunuyor ve bu durum ülke ekonomisinin günden güne erimesine neden oluyor. Venezuela’da enflasyon dört haneli rakamlara ulaşmışken ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaçlarda kıtlık yaşanıyor. Ülkenin bu sorunları hafifletmedeki en büyük umudu ise Petro.

ERC20 kripto paraları, ön satış aşamasında Ethereum platformu kullanılarak oluşturulacak ve satışa sunulacak. Ön satışlar 82.400.000 birim satıldığında sona erecek. Venezuela hükumeti Petro ile yalnızca ekonomik ambargoların etkisinin azaltılacağını değil, aynı zamanda daha şeffaf bir ekonomi oluşturulacağını düşünüyor.

ABD hükumeti ise yaptığı açıklamada Petro satın alımlarının Venezuela için bir kredi uzantısını ifade edebileceğinden ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımları ihlal edebileceğini belirtti. Venezuela kripto para düzenleyicisi Carlos Vargas ise yaptığı açıklamada, Petro’nun Türkiye’den, Katar’dan, Avrupa’dan ve hatta ABD’den yatırımcıların ilgisini çektiğini belirtti.

Petro’nun arkasında ülkenin en büyük doğal rezervi olan petrol bulunuyor ki bu da Petro’yu diğer büyük kripto para birimlerinden ayrı tutuyor. Zira diğer hiçbir para birimi bir gerçek dünya ürünü tarafından desteklenmemektedir. 2018 yılının kripto para birimleri için çok iyi başladığını söylemek zor. Bu nedenle Petro’nun da müthiş bir başarı elde edeceğinin garantisi bulunmuyor.