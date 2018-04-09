Türkiye’de yeni yeni gelişmekte olan sporlardan Rooftop sporunu yapan Roof Runnerz kanalına göz attık.

Adrenalin sporlarının en ünlülerinden olan rooftop sporu, yavaş yavaş Türkiye’de de popüler olmaya başladı. YouTube’de yaklaşık 100 bin kişilik bir aboneye sahip Roof Runnerz isimli YouTube kanalında, Türkiye’nin dört bir köşesinde parkurları yerine getiren bir arkadaşımız var.

Pavel Smirnov isimli YouTuber, Rooftop sporu ile damlarda gezip bir yerden bir yere atlayarak adrenalinin tadını çıkarıyor. Uzun bir süredir video çekmekte olan Smirnov, son dönemde “Gerçek Hayatta Assassin’s Creed” videolarıyla ünlenmeye başladı. Bir Asassin gibi binalara tırmanıp karşıdaki binalara uçan Smirnov, adrenalin tutkunlarının ilgisiyle karşılandı.

Smirnov’un kanalında Mardin, Antalya gibi şehirlere özel parkurlar olduğu gibi yüksek gökdelenlerden sarkmalar, Yavuz Sultan Selim köprüsüne tırmanmalar gibi ekstrem eylemler de bulunuyor. Yerden metrelerce yüksekliklere hiçbir güvenlik önlemi almadan çıkan Smirnov, tüm bu tehlikeli hareketleri yaparken izleyicilerine adrenalin yüklü anlar yaşatıyor. Hatta benim gibi yükseklik korkunuz varsa, Smirnov’un videolarını izlerken mide bulantısı dahi yaşayabilirsiniz.

Videoları izlemek çok eğlenceli olsa da, bu hareketlerin çok riskli olduğunu hatırlatmalıyım. Umarım bundan sonraki denemelerinde güvenlik önlemleri alınır. Güvenlik önlemleri adrenalinin büyük ölçüde önüne geçse de en azından çok yüksek yerlerde bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sizler de Smirnov’un kanalı Roof Runners’a buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu hareketleri yapanların profesyonel olduğunu hatırlatalım. Eğer böyle bir spora ilginiz varsa, öncelikli olarak bunun eğitimini almanız gerekiyor.