Türkiye, ABD Vatandaşlarının Vize Başvuruları Askıya Aldı!

ABD'nin Türkiye'den yapılacak olan vize başvurularını askıya almasının ardından diplomatik sıkıntılar büyümeye devam ediyor: Türkiye'den ABD'ye misilleme geldi.

ABD'nin vize başvurularını süresiz olarak askıya almasının ardınan Türkiye'den ilk hamle geldi. Türkiye, ABD vatandaşlarının vize başvurularını süresiz olarak askıya aldığını kamuoyuna duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, almış olduğu karara göre Türkiye'den yapılacak vize başvurularını süresiz olarak durdurmuştu. Yaşanılan olaylara kayıtsız kalmayan Türkiye ise ABD'ye misilleme yaptı. Akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre Türkiye, ABD vatandaşlarının vize başvurlarını askıya aldı. Uygulama kapsamında sınır kapılarında bandrol vize, e-vize ve etiket vize faaliyetleri tamamen durduruldu.

Bu konu hakkında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, '' Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk hükümetini, ABD hükümetinin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, ABD'deki büyükelçiliğimize ve başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Söz konusu uygulama etiket vizenin yanısıra e-vize ve sınırda bandrol vize uygulamalarını da kapsamaktadır.'' sözleri ifade edildi.

ABD'nin askıya aldığı vize türleri ise şöyle;