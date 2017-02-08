Türkiye’den Aktarmasız Olarak Yapılabilecek En Pahalı Uçuş

Türk Hava Yollarının şu anda en uzun uçuşu olan İstanbul - Los Angeles, fiyatıyla da dudak uçuklatıyor.

Bir yerden başka bir yere gitmek için kullanılabilecek en hızlı ve en konforlu ulaşım olan uçak yolculukları artık günümüzdeki uygun fiyatlarıyla çok daha fazla tercih edilmeye başlandı. Örnek vermek gerekirse İstanbul - İzmir arasındaki otobüs fiyatları ile uçak fiyatlarını karşılaştırdığınızda otobüsten çok daha hızlı ve daha uygun fiyata bilet bulabilmeniz mümkün oluyor.

Peki, zaten Skyscanner başta olmak üzere benzer birçok siteden “En uygun uçak bileti” bulabiliyorsunuz. Peki ya en pahalısı? Biz de ufak bir araştırma yaparak sizlere farklı olarak Türkiye’den yapılabilecek en pahalı uçuşu bulduk. Tabiki bunu aktarmasız olarak düşünmek gerekli. Yoksa 10 aktarma ile bir ülkeye giderek zaten en pahalı uçuşu katlayabilirsiniz.

Aktarmasız ve uzak bir uçuş gerekli olduğu için bunu Türkiye’de yapabilecek tek firma elbette Türk Hava Yolları. 6 sene üst üste “Avrupa’nın En İyi Havayolu” seçilen THY, 117 ülkede 292 şehir ve 295 havaalanına uçarak dünyanın en çok ülkesine sefer düzenleyen havayolu unvanına da sahip. E elbette Türkiye’den bulunabilecek en pahalı uçuş da elbette THY’nin Business Class uçuşu ve tabiki İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yapılan bir uçuş olabilir.

Bu noktada İstanbul Atatürk’ten THY’nin yaptığı en uzun aktarmasız uçuşuna baktığımızda ise karşımıza İstanbul - Los Angeles seferi çıkıyor. Boeing 777-300ER uçağı kullanılan ve 13 saat 50dk süren bu uçuş, TK9 uçuş koduna sahip.

Eğer siz de bu uçuştan Business Class’tan bir bilet almak isterseniz ödemeniz gereken miktar ise 16.556TL gibi bir ücret oluyor. Ekonomi sınıfından almak isterseniz eğer 2.823TL olarak yarı esnek, 4.363TL ile de esnek bilet alabiliyorsunuz.

Sonuç olarak eğer Türkiye’den gaza gelip en pahalı uçuş yapmak isterseniz THY’nin TK9 sefer sayılı uçuşu ile ikinci el bir araba parasına ABD’ye efsanevi bir konfor ve hizmet karşılığında gidebilirsiniz.