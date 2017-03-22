Alkollü İçeceklerin Sosyal Ağ Hesaplarına Türkiye'den Engel!

Türkiye üzerinden bazı alkollü içecek satışı gerçekleştiren şirketlere ait sosyal ağ hesaplarına erişim engeli geldi. Engelin şu an için yalnızca Instagram’la sınırlı kaldığını tahmin ediyoruz.

Bildiğiniz üzere Twitter’da alkollü hesapları takip edebilmek için 2013 yılından bu yana kullanıcılardan 18 yaşından büyük olmaları şartı aranıyordu. Fakat Türkiye’de yaşına bakılmaksızın alkollü içecek firmalarının Twitter hesaplarına erişim bir bir engellenmeye başlanmıştı. Gerçi bazılarına hala giriş yapılabiliyor ama asıl konu Instagram’ı ilgilendiriyor.

CNN Türk’ün haberine göre Türkiye üzerinden bazı içki firmalarına ait Instagram hesaplarına giriş yapıldığı sırada 'Kısıtlı profil' uyarısı geliyor. Bu uyarının geldiği markalar arasında Heineken, Johnnie Walker, Yeni Rakı, Absolut, Smirnoff gibi markalar yer alıyor.

https://www.instagram.com/heinekennl/

https://www.instagram.com/johnniewalker/

https://www.instagram.com/absolutvodka/

https://www.instagram.com/smirnoffus/

https://www.instagram.com/jagermeister/

https://www.instagram.com/chivasregal/