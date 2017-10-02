Sikorsky helikopterleri için bir dizi parçanın temin edileceği, Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi önümüzdeki hafta içinde Eskişehir'de faaliyete geçecek.

Türk Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında Sikorsky helikopterleri için gerekli bir dizi parçaların üretiminin yapılacağı Alp Havacılık Helikopter İş Merkez'i, 3 Ekim'de faaliyete açılacak.

90 Milyon Dolarlık Helikopter Merkezi Faaliyete Başlıyor

Sikorsky helikopterlerinin dişli ve dişli kutuları, rotor asamblesi, döner komponentkeri, iniş takımları ve uçuş kumanda sisteminin Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi'nde üretileceği kamuoyuna duyuruldu. 90 milyon dolarlık dev yatırımla Alp Havacılık'ın faaliyete geçirdiği 11 bin metrekarelik tesisin, ilk etapta 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratması bekleniyor.

Alp Havacılık, Sikorsky, Pratt&Whitney, Pratt&Whitney Canada, Lockheed Martin, UTC Aerospace Systems, Honeywell ve Boeing gibi dünya devi müşterileri için iniş takımı, helikopter kuyruk pervanesi sürücü mili sistemi ve son olarak uçak yapısal parçalarıyla hidrolektrik ve yakıt boru sistemleri üretiğini belirtelim.

Alp Havacılık, Türk Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında ise 109 adet T70 Kara Şahin Helikopteri üretiminde önemli rol oynayacak.

3.5 milyar dolarlık dev projeyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü için 109 adet T70 Kara Şahin Helikopteri temin edilmesi planlanıyor.