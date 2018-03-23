Türkiye - Yunanistan Uçak Yolculuğu - UFO

Kerry John isimli bir adamın uçakla İzmir’den Yunanistan’ın Sakız Adası’na doğru giderken kaydettiği görüntüler hem ufologlarda hem de olaya ilgi duyan kişilerde büyük heyecan uyandırdı.

UFO olduğuna yönelik video görüntüleri, genellikle yurt dışındaki haber kanalları tarafından servis edilir. Bu sefer bahsi geçen durum Türkiye’de, Webtekno ekibi olarak bulunduğumuz İzmir’de yaşandı.

21 Mart günü eşiyle birlikte İzmir’den Yunanistan’ın Sakız Adası’na doğru uçakla seyahat eden Kerry John, eşiyle birlikte bulutların arasında ilginç bir şey gördüler. Siyah renkli, sanki bir füzeyi andıran bu ‘şey’in yavaş fakat kontrollü bir şekilde hareket ettiğini gördüğümüz videoda, Kerry’nin eşinin ‘Kerry, bu şey ne?’ dediği ve Kerry’nin de ‘hiçbir fikrim yok’ dediği duyuluyor.

Daha sonra yaptığı açıklamada görüntüyü karısının fark ettiğini, önceleri siyah bir çizgi gibi olduğunu fakat sanki bir düzlemde dönüyormuş gibi hareket ettiğini belirtti.

Kerry’nin paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.