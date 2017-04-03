Ajans Press’in RTÜK’ten elde ettiği veriler ışığında yapılan araştırmaya göre Türkiye, günlük TV izleme oranlarında 330 dakika ile dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

Ülke olarak dünya genelinde yapılan araştırmalarda listenin ya en tepelerinde ya da en sonlarında bulunuyoruz -bir ortamız yok yani-. Bunu kanıtlayan araştırmalardan bir tanesi daha sonuçlandı. Ajans Press, televizyon izleme alışkanlıkları üzerine RTÜK’ten elde ettiği veriler kapsamında yaptığı araştırma ile Türkiye’nin dünyada en fazla TV’nin izlendiği ülke olduğunu ortaya çıkardı.

Verilere göre Türk halkı, televizyonlarda en çok magazin programlarını ve dizileri seyrediyor. Basında yer alan haberler incelendiğinde ise magazin haberlerinin, dizi haberlerinin önüne geçtiği gözlemlendi. Buna göre geçtiğimiz yıl 18 bin 586 magazin haberi yapılırken, dizilerle ilgili yapılan haber sayısı ise 6 bin 177 oldu.

Kadın izleyiciler daha çok sırasıyla bilgi yarışmaları, dizi, kadın programları, reality show ve magazin programlarını seyrederlerken erkekler, yalnızca tartışma programlarının olduğu kısımda kadınların önüne geçebildiler.

Ülke bazında TV başında en fazla vakit geçiren ülkeler ise sırasıyla şu şekilde: