Dünya Ekonomik Forumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en güvenli ülkelerini açıkladı. Ne yazık ki Türkiye listede pek de iç açıcı bir konumda değil.

Her yıl İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlediği zirveyle tanıdığımız dünyanın en saygın vakıflarından biri olan Dünya Ekonomik Forumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en güvenli ülkelerini duyurduğu bir liste yayınladı.

Ülkelerdeki terör tehdidi, silahlı çatışmalar ve suç oranları gibi detayların kapsamlı bir şekilde incelenerek hazırlanan bu listede zirvede geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Finlandiya bulunurken ikinci sırasında Birleşik Arap Emirlikleri, üçüncü sırasında ise İzlanda bulunuyor.

Ülkemizin bu listede bulunduğu konuma gelecek olursak; ne yazık ki Türkiye'yi pek de iyi bir sırada göremiyoruz. Türkiye, dünyanın en güvenli ülkeleri sıralamasında 116. sırada yer alıyor. Listenin en güvensiz ülkelerini temsil eden son üç sırasında ise sırasıyla El Salvador, Yemen ve Kolombiya'ya yer veriliyor.