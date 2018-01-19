Türkiye Futbol Federasyonu, ülke olarak adaylığımızı sürdürdüğümüz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlanan logo ve sloganı tanıttı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlanan logo ve sloganı tanıttılar.

Tanıtım toplantısında EURO 2024 için yaptıkları hazırlıklar hakkında konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, şunları söyledi:

“2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını ülkemize hediye etmek istiyoruz. Futbolu seven bir ülke olarak bunu çok istiyoruz. UEFA'ya mükemmel bir dosya sunacağız. İnşallah kazanan Türkiye olacak. Pes etmedik ve 4. kez Avrupa şampiyonası için aday oldu. TFF, vizyonu ve gücüyle futbolu Avrupa seviyesine taşıyabilecek durumdadır. Hedefimiz, 2024'ü unutulmaz kılmaktır."

Türkiye’nin EURO 2024’e adaylığı süreci hakkındaki tüm gelişmeleri Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyuyla paylaşacağı www.euro2024adayiturkiye.com sitesi de kullanıma açılmış durumda. Sitede, EURO 2024’ü kazanmamız halinde maçların hangi şehirlerde oynanacağı da paylaşılmış durumda. Buna göre 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri adaylık dosyasında yer alacak şehir ve stadyumlar şu şekilde sıralandı:

İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu)

Bursa (Büyükşehir Belediye Stadyumu)

Antalya (Antalya Stadyumu)

Eskişehir (Eskişehir Yeni Stadyum)

Gaziantep (Gaziantep Stadyumu)

Konya (Büyükşehir Belediye Stadyumu)

Trabzon (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

Kocaeli (Yeni Stadyum)

Ankara (Yeni Stadyum)

Logonun hazırlanış hikayesi

EURO 2024 için hazırlanan logodaki kırmızı renk, evrensel dostluk ve hoşgörüyü simgeliyor. Siyah renk, Avrupa Futbol Şampiyonası’na bilgelik katıyor. Gücü temsil eden siyah, Türk insanının geleneksel ağırbaşlılığını ön plana çıkarıyor. Daire ile uyum gösteren yıldız, erdem, profesyonellik ve üretkenliği hedefleyen insan bedenini temsil ediyor. Yıldız ise TFF'nin çağdaş ve kurumsal bir yapıda futbola yaygınlık kazandırma, ülke genelinde katılımı artırma, uluslararası organizasyonlarda sürekli var olma misyonuna vurgu yapıyor.

EURO 2024 adaylığı için hazırlanan videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.