Türkiye Genelinde Bu Hafta Google'da En Çok Yapılan 30 Arama

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Google bir arama motoru olmasının yanı sıra, belki de milyonlarca lira harcayarak yapabileceğiniz bir araştırma anketi vazifesi de görüyor. Türkiye'nin bir nevi nabzını tutan Google aramalarında bu ayın ilk haftasında en çok neler aratıldı?

Google'da genel olarak çok fazla aranan kelime ve tabirler bir kenara, ülke genelinde olup bitenlerle de aramaların yoğunluğu değişebiliyor. Ülkemizin hazırlandığı 24 Haziran seçimleri, dini günler ve ülkece olmazsa olmazımız magazin gündemi gibi konularda merak edilenler, Google'da yoğunlukla aranıyor.

Biz de sizler için Google'ın resmi verileri ışığında, içinde bulunduğumuz mayıs ayının ilk haftasında (30 Nisan - 7 Mayıs) Türkiye genelinde Google'da en fazla aratılanları derledik.

Google Türkiye Aramaları (30 Nisan - 7 Mayıs)

  1. Berat Kandili
  2. Muharrem İnce
  3. Hıdırellez
  4. Georges Melies
  5. Anneler Günü
  6. 1 Mayıs
  7. Deniz Gezmiş
  8. YSK seçmen sorgulama
  9. Buse Varol, Alişan
  10. Ankara’da sel
  11. Çorum, mezarlıkta ağlayan kız
  12. 3 Mayıs Türkçülük Günü
  13. Emekliye bayram ikramiyesi 2018
  14. ALES puan hesaplama
  15. Bolu’da deprem

  16. Temel Karamollaoğlu
  17. Aamir Khan
  18. Defne Samyeli, Cem Yılmaz
  19. Abdüllatif Şener
  20. İlhan Kesici
  21. Ramazan 2018
  22. Ebru Şahin, Tolga Sarıtaş
  23. Kylie Jenner
  24. Seda Yıldız
  25. Fatih Portakal
  26. Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu
  27. SMA hastalığı
  28. Rıza Kayaalp
  29. Vecdet Öz
  30. Demokrat Parti, ittifak
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Belirttiğimiz gibi listenin hemen hemen yarısı ülkenin mevcut siyasi gündemiyle bire bir alakalı. Muhtemelen 1-2 aylık süre zarfında da bu tip konulardaki merakını gidermeye çalışacak olan vatandaşlar, sık sık Google'ı arşınlayacaktır. 

Etiketler: arama motoru, google türkiye
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