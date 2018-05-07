Google bir arama motoru olmasının yanı sıra, belki de milyonlarca lira harcayarak yapabileceğiniz bir araştırma anketi vazifesi de görüyor. Türkiye'nin bir nevi nabzını tutan Google aramalarında bu ayın ilk haftasında en çok neler aratıldı?

Google'da genel olarak çok fazla aranan kelime ve tabirler bir kenara, ülke genelinde olup bitenlerle de aramaların yoğunluğu değişebiliyor. Ülkemizin hazırlandığı 24 Haziran seçimleri, dini günler ve ülkece olmazsa olmazımız magazin gündemi gibi konularda merak edilenler, Google'da yoğunlukla aranıyor.

Biz de sizler için Google'ın resmi verileri ışığında, içinde bulunduğumuz mayıs ayının ilk haftasında (30 Nisan - 7 Mayıs) Türkiye genelinde Google'da en fazla aratılanları derledik.

Google Türkiye Aramaları (30 Nisan - 7 Mayıs)

Berat Kandili Muharrem İnce Hıdırellez Georges Melies Anneler Günü 1 Mayıs Deniz Gezmiş YSK seçmen sorgulama Buse Varol, Alişan Ankara’da sel Çorum, mezarlıkta ağlayan kız 3 Mayıs Türkçülük Günü Emekliye bayram ikramiyesi 2018 ALES puan hesaplama Bolu’da deprem



Temel Karamollaoğlu Aamir Khan Defne Samyeli, Cem Yılmaz Abdüllatif Şener İlhan Kesici Ramazan 2018 Ebru Şahin, Tolga Sarıtaş Kylie Jenner Seda Yıldız Fatih Portakal Berk Oktay, Merve Şarapçıoğlu SMA hastalığı Rıza Kayaalp Vecdet Öz Demokrat Parti, ittifak

Belirttiğimiz gibi listenin hemen hemen yarısı ülkenin mevcut siyasi gündemiyle bire bir alakalı. Muhtemelen 1-2 aylık süre zarfında da bu tip konulardaki merakını gidermeye çalışacak olan vatandaşlar, sık sık Google'ı arşınlayacaktır.