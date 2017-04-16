Türkiye Genelinde İnternet Yavaşladı mı? (16.04.2017)

Twitter'da birçok kullanıcı şu anda internet hızında yavaşlama olduğunu öne sürüyor. Türkiye'de internet bağlantısında bir yavaşlama söz konusu mu?

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberimizde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın 16 Nisan 2017 günü gerçekleşen halk oylaması süresince internet bağlantısında bir problem yaşanmaması için Referandum Koordinasyon Merkezi kurduğunu ve bu ekibin geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren 7 gün 24 saat çalıştığını sizlere aktarmıştık.

BTK ve tüm operatörlerin önlemlerine rağmen Twitter üzerinden birçok kullanıcı internet bağlantılarının yavaş olduğunu ve VPN servislerini kullandıkları halde aynı yavaşlama probleminin devam ettiğini öne sürdü. Şu anda Türkiye genelinde internetin yavaş olmasıyla bir uygulama olmadığı halde kullanıcılar konuyla ilgili iddialarını öne sürmeye devam ediyor.

Tüm bunlara rağmen BTK'dan internet yavaşlamasıyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil. Ayrıca sorunu yaşayan bazı kullanıcılar olmasına rağmen birçok kullanıcı da bağlantısının gayet sağlıklı olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili gelişmeleri bu haberi güncelleyerek size aktarmaya devam edeceğiz.

İşte Tweetlerden bazıları: