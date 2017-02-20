Türkiye'nin Gündemindeki "Engelli Gözlüğü" Projesi Başka Bir Yerli Projeden mi Çalıntı?

Dün sizlerle paylaştığımız ve Türkiye’nin gündemine oturan GlassOuse isimli yerli icadın, başka bir fikrin kopyala-yapıştır şeklinde çalındığı iddia ediliyor!

Dün sizlere paylaştığımız ve son birkaç gündür Türkiye gündemine oturan “Tübitak’ın kabul etmediği projenin dünyaya yayılması” şeklindeki haberimizde felçli ve engelli vatandaşların bilgisayar, tablet vb ürünleri kullanmasını sağlayan GlassOuse’dan bahsetmiştik.

Detaylarını yukarıdaki haberimizden görebileceğiniz projenin perde arkasına bakılacak olursa Başarsoft’un kurucusu olan Emrah Yılmaz’ın iddiasına ve kanıtlarına göre GlassOuse projesi aslında E-Mouse adıyla çok daha önceden yapılmasına rağmen, Türkiye’nin saçma ve ahbap-çavuş ilişkisine dayanan ihale sistemi nedeniyle Mehmet Türker tarafından (ç)alınarak bu kadar büyüdüğü söyleniyor.

Şöyle ki, aslında Bordo Bereli olarak görevde geçirdiği kaza sonucu felç geçiren yakınının bilgisayar ve mobil cihazlar kullanabilmesi için bu teknolojiyi geliştirmiş ve taa 2011 yılında ilk prototipi üreterek ATV Ana Haber’de ve NTV'de bile bu teknolojiye yer verilmiş.

Ardından TÜBİTAK başta olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gibi mecralardan maddi destek alan E-Mouse adındaki proje, engellilere ücretsiz dağıtılmak adına bakanlık tarafından ihale usulü projelendiriliyor. Ancak Emrah Yılmaz’ın iddiasına göre ihale duyurusu yapıldığında GlassOuse projesi bile ortada yokken 5 yıllık proje 6 ayda bire bir kopyalanarak ve Çin’de üretimi sağlanarak daha ucuza mal ediliyor ve devlet elbette daha ucuza ihaleye giren GlassOuse’u seçiyor.

Yani ortaya çıkan senaryoya göre Türker’ın projesi olarak bahsettiğimiz GlassOuse için “TÜBİTAK bana destek vermedi” olayının ana sebebi zaten projenin daha önce yapılmış ve TÜBİTAK’tan hali hazırda geliştirilmesi için destek verilmiş olması olduğunu da belirtelim.

Hatta ve hatta TÜBİTAK’ın 713029 proje numarasıyla kayıt altında bile olan E-Mouse’un son ihale aşamasında farklı bir kişi tarafından GlassOuse adıyla sürülmesi kafaları karıştırıyor. Yani ortaya çıkan detaylara göre şu anda Türkiye’nin gururlandığı GlassOuse projesi tamamen E-Mouse’un kopyası ve aslında bir emek hırsızlığı ürünü olabilecek kadar ciddi iddialar bulunuyor.