Türkiye, Hava Tahminleri Konusunda Dünyada İlk 10’un İçinde!

Meteoroloji alanında altyapıya son 15 yılda ayrılan yatırımlar, hava tahminlerindeki tutarlılık oranımızın %90’ların üzerine çıkmasını sağladı.

2000’li yılların başından itibaren meteorolojideki teknik altyapımızın gün geçtikçe geliştiğini söyleyen Meteoroloji 15. Bölge Müdürü Dursun Bozkurt, otomatik gözlem istasyon sayısının bundan 15 yıl önce 20’lerde olduğunu, şu an ise bin 600’e kadar çıktığını söyledi.

Önceleri hiç radarımız yokken 16 kadar radar istasyonumuzun olduğunu, bu sayının yıl sonuna kadar 20’yi bulmasını beklediklerini söyleyen Bozkurt, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2000'li yılların başında yüzde 70 seviyesindeki hava tahmin tutarlılığı, şu an yüzde 90'nın üstüne çıkmış durumda. Bu da tabi uzman personelin yetişmesi, teknolojik alt yapının yenilenmesi sayesinde. Biz tahminden çok artık veri üretir şekle geldik. Özellikle meteorolojik açıdan deniz yüzeyindeki meteorolojik parametreler çok önemli. Bu alanda yine 2000'li yılların başında hiç otomatik deniz gözlem istasyonu bulunmazken şu an için yaklaşık 85 istasyon mevcut."

Tahminlerin yalnızca öngörü olduğunu, bunun içinse öncelikle gözlem yapılması gerektiğini söyleyen Bozkur, tahminleri yaparken radar, uydu ve balonla yapılan yüksek atmosfer gözlemlerinin yanı sıra sayısal modellerden faydalandıklarını belirtti.

Dünya üzerindeki 50 bin farklı noktadan veriler geldiğini ve bunları analiz ederek hava tahminlerini oluşturduklarını söyleyen Bozkurt, çok kısa, kısa, orta ve uzun vadeli tahminler yaptıklarını, tahmini tutma oranı en yüksek olanın ise %95-100 arasında değişen 3 saate kadar olan hava tahminlerinin olduğunu belirtti.

Hava tahminlerinin dünya standartlarında olduğuna vurgu yapan Bozkurt, dünya genelinde ilk 10’da, bölgesel olarak da birinci sırada olduğumuzu söyledi.