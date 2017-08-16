  • Türkiye, İlkokuldan Milli Hackerlar Yetiştiriyor!

Türkiye, İlkokuldan Üniversiteye Kadar Yetiştirilecek Milli Hacker Ordusu Kuruyor!

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Türkiye, İlkokuldan Üniversiteye Kadar Yetiştirilecek Milli Hacker Ordusu Kuruyor!
Türkiye, son yıllarda artırdığı "siber güvenlik ordusunu" siber güvenlik için oluşturacağı eğitim programı ile artırıyor.

Ülkemiz siber güvenlik konusunda pek başarılı bir ülke değil. Çağımızın yeni sorunu haline gelen siber savunma, ülkeleri de “siber ordular” yaratmaya teşvik ediyor. Ülkemiz de son zamanlarda bu konuda bazı adımlar attı: İlkokuldan üniversiteye kadar “siber ordu” için yetiştirilecek öğrenciler oluşturulacak.
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Hedeflere göre yaklaşık 20.000 öğrenci, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Bilişim Derneği öncülüğünde, ilkokuldan başlayarak eğitim görecek. Bunun uzun vadeli sonuçlar oluşturacağı biliniyor. Bu yüzden teknokente sahip 10 üniversite rektörü bir araya gelmesiyle bir toplantı düzenlenecek ve üniversitelerle birlikte Türkiye Bilişim Derneği’nin vereceği eğitimler başlayacak.

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe’nin yaptığı açıklamada rektörler, 20-21 Aralık’ta bir araya gelerek “siber güvenlik” konusunda yeni meslek alanları oluşturacaklar. Bu meslek alanlarıyla birlikte siber güvenliğe daha fazla önemin verilmesi bekleniyor.
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Bilgisayar konusunda nitelikli insan oluşturacak bu yeni meslekler, normal bilgisayar eğitimlerinin önünde siber saldırı ve savunmasına odaklanacak.

Eğer siz de kendinizi geleceğin hackerı olarak görüyorsanız, bu eğitim programlarını daha fazla araştırarak tercih edebilirsiniz. Tahminlerime göre önümüzdeki sene yapılacak tercihlerde yeni bölümlerin bazıları aktif olacaktır.

Etiketler: hacker, türkiye, milli hacker
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