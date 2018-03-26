Çocuk ve Ergen Psikiyatri Klinik Sorumlusu Doçent Gül Karaçetin, internet bağımlılığının çok ciddi boyutlara ulaştığını belirterek Türkiye'de de tedavi merkezleri açılabileceğini söyledi.

Günümüzde internetin hayatımızın vazgeçilemez bir parçası olduğu su götürmez bir gerçek. Fakat bazı durumlarda özellikle genç internet kullanıcıları, internetin yalnızca bir araç olduğunu unutarak hayatlarının bütünü haline getiriyorlar.

İstanbul Mazhar Osman Ruh Sağlığı Hastanesi Sağlık Araştırma Merkezi’nde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Klinik Sorumlusu olan Doçent Gül Karaçetin, günümüzde internet bağımlılığının giderek yaygınlaştığını ve bir hastalık haline geldiğini söyledi.

TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’na konu ilgili bir sunum gerçekleştiren Karaçetin, internet bağımlılığının Güney Kore ve Japonya’da bir halk sağlığı problemi olarak görüldüğü belirtirken, İngiltere’de internet bağımlılığı klinikleri kurulduğunu söyledi.

Türkiye’deki internet bağımlılığı hakkında, ‘’Öyle hastalarımız var ki 8-10 saat bilgisayarın başından kalkmıyor. İnternet nedeniyle saatlerce aç kalan çocuklar bile var.’’ diyen Karaçetin, ‘’Türkiye'de de tedavi merkezleri açılabilir’’ dedi.