Türkiye, İnternette En Çok Hangi Hastalıkları Aradı?

Ülkemiz genelinde yapılan bir araştırma, internetten en çok hangi hastalıkları aradığımızı ortaya çıkardı.

2017 yılında yapılan 46 milyon internet taramalarının incelenmesiyle birlikte Türkiye’de, kullanıcıların internetten en çok hangi hastalıkları aradıkları ortaya çıktı.

Ajans Press’in doktortakvimi.com ve bazı medya yansımalarından derlediği bilgilere göre Türkiye’deki internet kullanıcıları, geçtiğimiz yıl en çok ‘ben’ ve cilt lekeleri kelimelerini aramış. Sonuçlar, kullanıcıların doktora gitmeden önce ilk olarak internete başvurduklarını gösteriyor.

Birinci sırada cilt hastalıklarının yer aldığı araştırmada %3,97 ile en çok ikinci aranan hastalık alerji oldu. Üçüncü sırada halk arasında ‘basur’ olarak da bilinen hemoroid yer aldı. Kadın hastalıkları ve doğumla ilgili hastalıkların aranma oranı ise %3,18’lik paya sahip. Garip bir şekilde şeker hastalığı Türkiye’den en çok görülen hastalıklardan birisi olmasına rağmen kendisine ancak ilk 10’da yer bulabildi. Bunun sebebinin ise hastalığın çok fazla görülmesi sebebiyle insanların bilgiye dışarıdan daha kolay ulaşabiliyor olması.

En çok kadınlar arama yapıyor

İnternette en çok aramayı kadınların yaptığı tespit edildi. Erkeklere göre %59,5 daha fazla arama yapan kadınların dışında yaş aralıklarına baktığımızda, 25 ila 34 arası yaş grubunun %43,2’lik oranla en aktif grubu oluşturduğu tespit edildi. Bu grubu %24 ile 35-44 yaş arasındakiler takip ediyorlar.