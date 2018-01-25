Ülkemizde faaliyet gösteren en büyük haberleşme ulaşım ve finans şirketleri, devreye Başbakanlık girince bir araya geldiler. Ulaştırma, Deniz ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde, ilk yerli ve milli ödeme sistemi kamuoyuna duyuruldu.

Ankara’da Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da dahil olduğu, ülkemizin en büyük şirketlerinin yöneticilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda Türkiye Ortak Ödeme Platformu resmen duyuruldu.

Bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve finans gibi alanlarda hizmet veren, Türkiye merkezli dev şirketlerin oluşturduğu güç birliği, vatandaşların gerek kartla, gerek cep telefonuyla istediği her an para transferi yapmasını sağlayacak ilk yerli sistemin kurulmasını sağladı.

Denizbank, PTT, Turkcell, Türk Telekom ve Vakıf Katılım Bankası’nın işbirliği sonucunda ortaya çıkan bu sisteme paranın dijitalleşmesi yolunda ülkemizde atılan en büyük adım hayata geçmiş oldu. Artık banka hesabı olmayan vatandaşlar bile cep telefonlarından para transferi yapabilecekler.

Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nın tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin her şehrinde, toplu ulaşımda tek kartın geçerli olacağını açıkladı. Ayrıca Yıldırım, “Şu anda Türkiye’de hâlâ nüfusumuzun yüzde 40’ından fazlası banka hesabı kullanmıyor. Bu ne demektir? Sayısallaşmada, dijitalleşmede daha alacak çok yolumuz var. Perakende harcamalarının yüzde 60’ı da hâlâ nakitle yapılıyor. İşte bu ortak platformda vatandaşın emeği, alın teri olan parasını güvenle kullanma imkânı getiriliyor.”

“Bu sistem, banka hesabı olmayan vatandaşlarımızı bu kartla iş yapar ve ödemelerini yapar hale getirecek. Vatandaş, istediği vakit sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Banka hesabı olmayanlar ise cep telefonlarından para yatırabilecekler.” açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım, “tek kartla her yere her ödeme” sözleriyle sistemin özetlenebileceğini aktardı.