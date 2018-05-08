EPDK'dan gerekli onayı alan LNG Gaz Üretim Depolama ve Satış AŞ, Afyonkarahisar ve Çorum'da kuracakları tesisler ile Türkiye'de ilk kez LNG üretecek ve karada depolayacak.

LNG Gaz Üretim Depolama ve Satış AŞ, Türkiye'de ilk kez sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretmek için karada kuracağı tesislerde LNG depolamasını da içeren projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) onay aldı. Söz konusu tesislerin kurulacağı şehirler hakkında açıklamada bulunan şirketin genel müdürü Cevat Evliyaoğlu, Afyonkarahisar ve Çorum'da kuracakları tesisler ile günlük 208 metreküp LNG üretileceğini ve yaklaşık 2 bin metreküplük LNG'nin de depolanabileceğini belirtti.

Tesislerde uygulanacak depolama tarifelerinin belirlenmesi adına EPDK’nın hala çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Evliyaoğlu, ‘’EPDK'nin tarife çalışmasının ardından ilgili finans kuruluşları ve bankalarla kaynak için görüşmeye başlayacağız. Tesisler için öngördüğümüz yatırım miktarı yaklaşık 35 milyon dolar. Bu Türkiye açısından stratejik bir yatırım. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) sisteminden alacağımız doğal gazla üreteceğimiz LNG'yi karada depolayarak, ithal LNG'ye bağımlı olmaktan kurtulacağız. 2020 itibarıyla da tam kapasiteye ulaşabiliriz.’’ dedi.

Şirketlerinin söz konusu şehirlerde tavuk ve büyükbaş hayvan gübresinden biyogaz üretim tesisleri bulunduğunu da belirten Evliyaoğlu, ‘’Tesislerimizde günlük 300 metreküp LNG'ye dönüştürülebilecek bir gaz üretim kapasitesine sahibiz. Böyle bir üretimle, yerli kaynaklarla üretilen ilk milli LNG'yi de üretebilecek konuma ulaşacağız.’’ dedi.

EPDK yetkilileri ise söz konusu tesislere yapılacak yatırımların doğal gaz arz güvenliğini arttırmak adına büyük önem taşıdığını söylerken, ‘’Ülkemizdeki LNG Terminalleri Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunuyor. Söz konusu tesislerle şebeke imalatının yapılamadığı bölgelerde şebekenin LNG ile beslenmesine katkı sağlanacak. Arz güvenliğinin sağlanması için söz konusu tesislerdeki LNG gazlaştırılarak dağıtım şebekesine de gönderilebilecek’’ dediler.

LNG, doğal gazın -163 derecede sıvılaştırılarak hacminin 600 kat küçültülmesi ile depolama konusunda büyük avantaj sağlamaktadır. Fakat ülkemizde ithal edilen LNG ancak denizüstü tesislerde depolanıyor. Söz konusu yatırımların ardından Türkiye’de ilk kez LNG üretimi gerçekleşmiş olacak ve gerekli olduğunda sisteme verilmek üzere karada kurulan tesislerde LNG depolanabilecek. Ayrıca söz konusu tesislerden sisteme günde 120 bin metreküp doğal gaz arzı yapılacağı öngörülüyor.