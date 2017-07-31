Türkiye Milli Klavye Takımı, Dünya Şampiyonu Oldu!

Türk Mill Takımı, 51. INTERSTENO Kongre ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda, 17-20 Yaş Gençler kategorisinde ilk üç sırayı elde ederek takım halinde dünya şampiyonluğunu elde etti.

Berlin’de 22-28 Temmuz tarihi arasında düzenlenen şampiyonaya Türkiye dışında Almanya, Hollanda, Çin, ABD ve Güney Kore gibi dünyanın birçok bölgesinden ülkeler katıldı.

Yarışmanın ‘30 Dakikalık Tecrübeliler’ kategorisi hatasız sürat yarışında Celal Aşkın, dakikada 151 net sözcükle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanırken aynı kategoride Hasan Kurt, dakikada 133 sözcükle dünya ikincisi, Emrah Kurt da yine dakikada 133 net sözcükle dünya üçüncüsü oldu.

17-20 Yaş Gençler kategorisinde ilk üç sırayı milli takımımız elde etti. dakikada 123 net sözcükle Cengizhan Özal dünya şampiyonu olurken dakikada net 120 sözcükle İlyas Pamukçu dünya ikincisi, dakikada net 105 sözcükle Mehmet Kurt da dünya üçüncüsü oldu.

Türk Milli Takımı, bu madalyalarla birlikte daha önce yapılan internet şampiyonalarında elde ettiği madalyalar dahil olmak üzere toplam altın madalya sayısını 88’e çıkararak takım halinde dünya şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyonada dağıtılan 9 madalyadan 6’sını kazanmayı başaran Türk Milli Takımı, Mayıs 2017’de yapılan Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Yarışı’nda elde ettiği 13 madalyayı da Berlin’de düzenlenen törenle aldı.