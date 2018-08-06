Türkiye'de Her 10 Kişiden 6'sı Tanışma Uygulaması Kullanıyor

Türkiye’de, 18 ila 50 yaş aralığındaki kişiler arasında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, her 10 kişiden 6'sı mobil tanışma uygulaması kullanıyor.

Medya takip şirketi Ajans Press’in 18-50 yaş aralığındaki kişileri esas alan araştırmasına göre, her 10 kişiden 6'sı mobil tanışma uygulaması kullanıyor. Başka bir deyişle, Türkiye bu konuda İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakıyor.

Şimdiye dek bu uygulamayı kullanan erkeklerin oranı %67 iken, kadınlarda ise bu oran %54 olarak belirlendi. Ayrıca mobil tanışma uygulamasını kullananların çoğunluğu 25 ila 34 yaş aralığında.

ITS Medya ve Ajans Press'in yaptığı medya araştırmasına göre, her 10 kişiden 3'ü yeni bir insanla tanışmak için en ideal yerin online tanışma uygulaması olduğunu ifade ediyor. Rapora dahil olan kişilerin yarısından fazlası ise, yeni biri ile tanışmanın en iyi yolunun 'bir arkadaşın aracılık etmesi' olacağını savundu.

Elde edilen verilere göre, Türklerin ilk randevudaki en önemli kriteri, karşılıklı çekim. Böylece; %67 için en önemli kriter çekim olurken, eğitime önem verenlerin oranı %65, ortak ilgi alanları diyenlerin oranı %64 ve dış görünüş diyenlerin oranı ise %61 olarak kaydedildi.

Bunun yanında, karşı cinste espri anlayışı arayanların oranı %58 olurken, giyim tarzına dikkat edenlerin oranı da %47 olarak saptandı.

Katılımcıların %74'ü tanışma uygulaması kullandığını arkadaşlarına rahatlıkla söylerken, bunu ailesi ile paylaşanların oranı ise yalnızca %19 olarak tespit edildi.