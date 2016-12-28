Türkiye'nin 2016 Yılına Damga Vurmuş 6 Mega Projesi

Anadolu Ajansı, 2016 yılında ülkemizde yapılan ve yıla damgasını vuran 6 önemli projeyi listeledi.

Ülkemizde son yıllarda artan teknoloji yatırımlarıyla birlikte oldukça önemli projeler de hayata geçiriliyor. 2016 yılında da Türkiye'nin geleceğinde önemli rol oynayacak bazı projeler gerçekleştirildi. AA'nın yayınladığı bir içeriğe göre Türkiye'nin 6 mega projesi belli oldu.

1 Nisan: 4.5G Teknolojisiyle Tanıştık

Ülkemizde operatörlerin yoğun altyapı çalışmalarının sonuçlanmasıyla birlikte Türkiye, 1 Nisan 2016'da 4.5G teknolojisiyle tanıştı. Kısa sürede geniş bir kapsama alanında LTE-A (4.5G) teknolojisi kullanılabilir durumdayken Türkiye'de mobil internet hızı Speedtest verilerine göre %500'ün üstünde artış gösterdi.

30 Haziran: Osmangazi Köprüsü Hizmette

Yaklaşık 1.5 km orta açıklığa ve yaklaşık 2.7 km uzunluğa sahip Osmangazi Köprüsü, bir asma köprü olarak inşa edildi. Köprü, 2016 yılında vatandaşların kullanımına sunuldu.

26 Ağustos: Boğazın Yeni İncisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü

26 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul boğazı, üçüncü havalimanı projesine lokasyon olarak da yakın olan noktada konumlandırılan üçüncü asma köprüyle tanıştı. İstanbul'un Avrupa ve Asya yakasını bağlayan köprü toplam yaklaşık 2.1 km uzunluğa ve yerden 320 metre yüksekliğe sahip.

5 Aralık: Göktürk-1 Uydusu Uzayda

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çeşitli bilgiler göndermesi amacıyla fırlatılan Göktürk-1 uydusu, 5 Aralık 2016 tarihinde uzaya gönderildi. Her doksan dakikada dünyanın çevresinde dönen uydu yılda yaklaşık 60 bin fotoğraf çekebiliyor.

20 Aralık: Avrasya Tüneli Açıldı

İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan karayollarından biri olan Avrasya Tüneli, bu kez üç köprüden farklı olarak boğazın serin sularının altından araçların karşı yakaya geçmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda Avrasya Tüneli, Marmaray'dan sonra boğazın altından geçen ikinci tünel.

26 Aralık: Ilgaz Tüneli Araç Kabul Etmeye Başladı

26 Aralık 2016 tarihinde açılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Çankırı - Kastamonu yolunda Ilgaz kara yolu üzerindeki Ilgaz Dağı'nın hızlı bir şekilde geçilmesini sağlıyor.