Türkiye'nin 2018'deki E-Ticaret Trendleri Belli Oldu

SEMrush, her yıl düzenli olarak yayınladığı E-ticaret Trendleri Raporu 2018’i yayınladı. 2018 yılına ait e-ticaret trendlerinin detaylı olarak aktarıldığı rapora Türkiye’deki e-ticaret siteleri en fazla ‘alışveriş’ ve ‘kargo bedava’ terimlerini kullanıyor. Kampanyalar konusunda ise ‘%50 indirim’ en fazla tercih edilen kampanya terimi oldu.

Rapora göre e-ticaret sitelerinin yarısı, reklam harcamalarına yıllık 1000 dolar ya da daha aşağı bir bütçe ayırıyor. Bu noktada en az harcama yapan sektörlerin başında müzik, kitap ve çiçek geliyor. Giyim sektörü ise yıllık 50 bin doları bulan reklam bütçesi ile e-ticaretin reklama en fazla yatırım yapan sektörü olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’nin dijital pazarlama alanındaki gelişimini değerlendiren SEMrush Global Pazarlama Grubu Müdürü Olga Andrienko ve SEMrush Türkiye ve Körfez Arap Ülkeleri Kurumsal İletişim Müdürü Adam Zeidan, Türkiye E-ticaret Trendleri Raporu 2018 ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Otomotiv, giyim, seyahat, elektronik gibi 13 kritik sektörden e-ticaret sitelerini mercek altına alarak dijital pazarlama profesyonellerinin bulundukları konumu daha iyi görmeleri ve dijital pazarlama konusundaki stratejilerini ve bütçelerini daha bilinçli oluşturmaları için söz konusu raporu hazırladıklarını dile getiren Andrienko şu şekilde konuştu:

‘’ABD, İngiltere ve Türkiye pazarlarında e-ticaret reklamları için en fazla kullanılan anahtar kelimeleri analiz ettik. ‘Ücretsiz kargo, teslimat’ bu ülkelerde en çok kullanılan ifadeler. Türkiye’de ise reklamlarda en sık kullanılan kelime ‘alışveriş’ olurken, bunu ikinci sırada ‘bedava kargo’ takip ediyor. Bu da bize tüketicinin teslimat konusundaki hassasiyetinin tüm pazarlarda aynı olduğunu ve uzun bir süre daha değişmeyeceğini gösteriyor.

İndirim konusunda da yüzde 50 en popüler indirim konumunda. Aciliyet hissi yaratarak tüketicilere çağrı yapmak için ise en çok ‘hemen al’ ve ‘bugün’ ifadeleri kullanılıyor. Genç nüfusu ve yüksek internet kullanımı ile Türkiye, geleceğin en büyük pazarlarından biri haline geliyor. Araştırmada Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle ile benzer sonuçlara sahip olması trendlerin çok yakından takip edildiğini gösteriyor. Bugün 40 milyar TL’lik hacmi olan Türkiye e-ticaret pazarının hızlı bir yükselişe geçeceğini düşünüyoruz.’’

Rapora göre e-ticaret siteleri genellikle geleneksel medya yerine mobil dostu HTML display reklamları tercih ediyor. Üstelik bu tercih, e-ticaret dünyasının %70’i geçerli. Giyim, mücevher ve gıda gibi sektörler ise geleneksel medyayı tercih etmeye devam ediyor. En fazla kullanılan reklam boyutları ise ‘leaderboard’ olarak adlandırılan 728x90 piksel reklamlar.