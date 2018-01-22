Türkiye'nin Afrin Operasyonu'nda Kullandığı Yerli Silahlar

Afrin operasyonuyla yeniden gündeme gelen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ellerinde bulunan yerli silahlarımızı sizler için derledik.

Ülkemiz şu sıralar büyük bir tehlikeye göğüs geriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’miz Afrin operasyonu ile sınırımızdaki PKK ve PYD terör örgütlerini temizlemek için mücadele ediyorlar. Her zaman en çok övündüğümüz alanlardan olan askeri gücümüz, son yıllarda daha farklı yönlerde gelişti. Askeri gücümüzü yabancı güçlere bağlamaktan kaçındığımız bir dönemdeyiz. Bunun en büyük etkisi de Afrin operasyonunda karşımıza çıkıyor. Bugün sizlere pek çoğu Afrin Operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan yerli silahlarımızı tanıtacağız.

ATAK Helikopteri

Ülkemizin taarruz ve taktik keşif helikopteri Atak, İtalyan firma AgustaWestland, TUSAŞ ve ASELSAN ortaklığında geliştirildi. ATAK T-129 adı altında ilk uçuşunu 28 Eylül 2009’da gerçekleştiren saldırı helikopteri, Afrin operasyonunda kilit rol oynayacaktır.

Cirit Füzesi

Ülkemizin yerli savunma şirketi ROKETSAN tarafından geliştirilen Cirit Füzesi, hafif zırhlı/zırhsız hedeflere yüksek hassasiyetle hedef alabiliyor. Hareketli hedefleri yakalama konusunda başarılı olan Cirit Füzesi, ATAK Helikopterleri ile birlikte kullanılıyor.

Kayı Sınır Güvenlik Sistemi

Modern algılayıcılardan oluşan güvenlik sistemi, şu anda Hatay sınırında hizmet veriyor. Ülkemize doğru gelen her türlü araç, insan ve nesneyi tespit eden sınır güvenlik sistemi, içerisinde radar karıştırıcı gibi silahları da bulunduruyor.

Altay Tankı

Altay, tamamen yerli üretimle OTOKAR tarafından geliştirilmiş 3+ nesil ana muharebe tankıdır. Altay Tankı, BM/NATO harekatlarına uygun bir şekilde geliştirildiği için, dünya genelinde kullanılan modern sistemlerle donatıldı.

Hisar Füzeleri

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin askeri üs, liman, tesis gibi bölgelere havadan saldırma durumuna karşı hisar füzelerini görevlendirdi. Türk askerinin bulunduğu her türlü alanda insansız hava aracı, uçak, roket gibi havadan yapılan saldırılara cevap vermek için geliştirildi.

Kaplan

Kaplan, ana muharebe tankları ile aynı hareket yeteneğine sahip otomatik şanzımanlı özel bir zırhlı muharebe aracıdır. 22-25 Bg/ton güç ağırlık oranında olan canavar, tamamen su geçirmez bir gövdeye sahiptir. Gerektiği takdirde araç suyun içinde de hareket edebilir.

Pars 4X4

Özel operasyonlarda kullanılan Pars aracı, 5 kişilik bir mürettebatı hiçbir hazırlık yapmadan derin ve akıntılı suyun içine güvenle sokabilir. Aracın arkasında yer alan iki su jeti sayesinde, suda sağlam manevralar yapılabilir. Özellikle sulak alanlarda büyük bir taktiksel araç olarak kabul edilen Pars, mayınlara ve el yapımı patlayıcılara karşı korumaya sahiptir.

Ankerot

Konya’da yer alan bir yazılım firması tarafından kodlanan Ankerot, terör örgütlerine karşı kullanılan insansız bir mini tanktır. Uzaktan kumandayla kontrol edilebilen Ankerot, yüksek tahribat gücüne sahiptir.

ARMA

Otokar tarafından geliştirilen ARMA, modern teknik özelliklere sahip olmasıyla birlikte 4+4 olacak şekilde 8 tekerleğiyle pek çok alana sorunsuzca çıkabiliyor. Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra balistik ve mayın koruması da sağlayan zırhlı araç, en zorlu arazi koşullarına karşı koyabiliyor. Bu arada araç 8x8, yani 8 tekerlek birden çekiş gücüne sahip.

Kirpi

BMC tarafından üretilen Kirpi, askerimizi terör örgütlerinin hain pusularına karşı korumak için yer türlü zırhla donatıldı. Kirpi’nin en büyük özelliğinin mayınlara karşı dayanabilmesi olduğu belirtiliyor.

SOM Füzesi

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM füzesi, ROKETSAN tarafından tamamen yerli olacak şekilde üretildi. SOM’un menzili 180 kilometreden fazla.

Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin elinde yerli üretim başka silahlar da var, ancak bizim ilgimizi en çok bu silahlar çekti. Bunlar dışında F-16 gibi yurt dışından satın aldığımız çok büyük bir askeri gücümüz de bulunuyor. Umarım, sorunsuz ve en az zaiyatla Afrin Operasyonu’nu sonlandırırız. Bu arada geçtiğimiz yıl hazırladığımız TSK'da bulunan yerli silahlarla ilgili videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz.