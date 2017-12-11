Bilim Kurgu İnternet Dizisi "Hile"nin İlk Bölümü Yayınlandı

Filmler ve Filimler ekibi tarafından çekilen yeni internet dizisi Hile'nin ilk bölümü geçtiğimiz gün yayınlandı.

YouTube’da filmlere yaptıkları eğlenceli ve bir o kadar da acımasız eleştirilerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Filmler ve Filimler ekibinin uzun süreden beri beklenen yeni internet dizisi “Hile”nin ilk bölümü yayınlandı. Filmler ve Filimler YouTube kanalında paylaşılan yeni internet dizisi Hile’nin başrol koltuğunda Taha Ulukaya bulunuyor. Taha’yı kanaldaki “Fox” ismiyle tanıyabilirsiniz.

Hile - Kod Aktif Edildi

Ülkemizde yüksek prodüksiyonlu dizlerde bile görmediğimiz bir kalitede hikayeye sahip olan Hile, bir yazılımcının eline geçen özel bir yazılımın ardından gerçekleşen olayları anlatıyor. Bu yazılım hakkında sayabileceğim çok fazla şey var, ancak bunu dizide izlemeniz çok daha hoş olacaktır.

Yine de fazla spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım. Bütün hayatı bilgisayar başında geçen bir yazılımcı olan Felix’in bir gün kapısının önüne bir oyun firmasından, yüksek gizlilik içeren bir disk gelir. Bu diskte yer alan oyunun yakında satışa sunulacağı, ancak öncesinde karakterimizin elinden geçmesi istenir. Felix’in eline geçen bu oyun, hayatı olduğu gibi simule etmektedir. Yani, gerçek hayatta yaptığınız veya gördüğünüz her şey bu oyunda vardır. Felix, bu oyuna bir hile yazar. Peki, bu hile yalnızca oyunda mı bulunacak, yoksa hile ile karşımıza gelen şeyler “gerçek” dediğimiz dünyada yankı uyandıracak mı?

Dizi böyle bir konuda ilerliyor. İlk bölümü izlemiş ve çok beğenmiş birisi olarak, son yıllarda sağlam bir kitleye ulaşan Mr. Robot dizisini izleyenlerin bu diziyi de seveceklerine inanıyorum. İlk bölüme aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu arada hatırlatalım, dizinin 2. bölümü 22 Aralık Saat 19.00’da yayınlanacak. Hile, internet dizileri arasında Sıfır Bir ile birlikte en iddialı yapımlardan birisi olmayı daha ilk bölümden başardı. Umarım bu başarı uzun süreler boyunca devam eder.