Türkiye'nin Boy Ortalaması Giderek Artıyor!

Dedenizin veya anneannenizin fotoğraflarına baktığınızda o dönemki kızların ve erkeklerin çok daha olgunlaştığını ve daha uzun boylu olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bilimsel araştırmalar, bunun tam tersini söylüyor.

'15 Nisan Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi Günü'ne yönelik açıklamalarda bulunan Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler, geçtiğimiz 30 yıldan beri Türk toplumunda ortalama boy uzunluğunun 3,5 cm arttığını söyledi.

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler konuyla ilgili, "İlk olarak bu çalışma 1970 yılında yapıldı. O zaman belirlenen rakamlara göre Türk kadınının ortalama boyu 1.60 santimetre, Türk erkeğinin boyu da 1.73 santimetreydi. 1990'lı yıllarda yaptığımız çalışmalarda ise bu ortalama 3,5 santimetre artış gösterdi. Yani erişkin kadın ortalama boyu 1.63,5 santimetre, erişkin erkek ortalama boyu ise 1.76,5 santimetre oldu. Bu demektir ki uyku gibi, beslenme gibi çevresel koşulların düzelmesi ile toplumun boyu artıyor. Yani son 30 yılda Türk toplumunda insanların ortalama boyu 3,5 cm uzadı" dedi.

Büyüme ve Gelişme İçin Spor Şart

Çocukluğunda boyu ortalamadan kısa olan kişiler şu cümleyi sıklıkla duymuş olabilir: "basketbola yazıl" ancak boy uzamasının daha çok artması için çocuklar yalnızca basketbol değil ağırlık kaldırma ve fitness haricindeki birçok alana yönelebilir. Bunun dışında ortalama altında bir boya sahip olmanın sebebi genetik ve büyüme hormonu eksikliği de olabilir. Büyüme hormonunun eksikliğinin çeşitli nedenleri olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Darendeliler, “Büyüme hormonu eksikliği doğumsal olabilir, genetik olabilir ya da sonradan gelişebilir. Sonradan gelişenlerinin de büyük bir kısmının nedeni bilinmiyor ama beyin tümörü, kafa travması gibi nedenlerle olabilir. Büyüme için spor çok önemli. Akciğerlerin gelişimi için önemli olduğu kadar kemikler için de çok önemli” dedi.

Herhangi Bir Hormonsal Durumda Erken Müdahale Çok Önemli

Büyüme hormonunun boy ve diğer gelişimsel faktörlerde çok önemli olduğunu söyleyen Darendeliler: "Bu kampanya ile çocuklarda sağlıklı büyüme, büyüme geriliklerinin anlaşılarak vaktinde müdahale edilmesi, boy kısalığı, büyüme hormonu eksikliği ve sadece kız çocuklarında görülen Turner Sendromu gibi konulara dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Gerektiği takdirde doktorunuzun kontrolünde erken yaşlarda tedaviye başlanmasının tedavi başarısı açısından öneminin altını çizmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Bu yazıyı yazarken aklıma bir anım geldi ve bunu sizlerle paylaşmam gerektiğini düşündüm. Çocukluğumdan beri hiç uzun boylu birisi olmadım keza ailem de uzun boylu değil ancak ailemde öyle bir boy takıntısı vardı ki sormayın. Bu yüzden 12-13 yaşlarımızda kuzenimle birlikte bu durum için şehir dışındaki bir hastaneye bile götürülüp neredeyse 6 saat beklediğimizi hatırlıyorum. Sonuç mu? Doktor: "Her şey normal, sizin boyunuz kısa, o yüzden bu çocuklar da sizin boylarınız gibi kısa bir boya sahip olacak" dedi. Kısacası siz, siz olun sevgili okurlar kendinizi çok uzunsunuz ya da çok kısanız diye hiç üzmeyin, mühim olan sağlık; sağlıcakla kalın.