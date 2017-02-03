Türkiye'nin de Adının Anıldığı Telefon Şifrelerini Kıran Hackerlarla İlgili Skandal Ortaya Çıktı

Belli bir bedel karşılığında mobil cihazların şifresini kıran yani bir anlamda hackerlık şirketi hacklendi ve şirketin satış yaptığı bazı yerler ortaya çıktı.

Günümüzde herhangi bir olayın anlaşılması için kişilerin telefonlarına erişim sağlanması gerekiyor ve kişiler şifreyi söylemedikçe bu mümkün değil. Genellikle bu tarz durumlarda hem devletler hem de özel kurumlar telefonu üreten markadan şifreyi kırması için yardım istiyor ama markalar da kullanıcıların kendilerine olan güvenini sarsmamak için bu işe hiç girmiyor.

Hal böyle olunca şifreyi kırdırma ihtiyacı duyan taraflar hack hizmeti veren çeşitli şirketlere başvurma ihtiyacı duyuyor. Tabii ki bu hizmeti alanların kim ve hangi ülkeden olduğu gizlilik nedeniyle bilinmiyor ancak hackerları hackleyen bir hacker, bu sistemin nasıl yapıldığını ve hangi ülkelerde alındığını açıkladı.

Bu hizmeti veren İsrail merkezli Cellbrite firmasının sunucularına sızdığını iddia eden bir hacker şirketin kullandığı yöntemle ilgili 900GB'lık veri ele geçirdiğini açıkladı. Ayrıca hacker iddiasında bu yöntemin Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye gibi bazı ülkelere de satıldığını, elinde bunu kanıtlayan belgeler olduğunu da söylüyor.

Yine hackerın belirttiğine göre bu yöntemi kullanmak için cihaza fiziksel olarak ihtiyaç duyuluyor ve jailbreak kurulumundaki gibi benzer bir yöntem izleniyor. Bu yöntem Android, iOS ve BlackBerry telefonlarda geçerli oluyor.