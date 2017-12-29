Türkiye'nin Deprem Haritası Güncellendi!

ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitesi, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın yaptığı çalışmalar sayesinde Türkiye'nin deprem haritası 21 yıldan sonra güncellendi.

Ülkemiz topraklarının, oldukça değerli topraklar olmanın yanı sıra, aynı zamanda depremin de merkezinde olduğu su götürmez bir gerçek. Bu anlamda deprem ile ilgili yıllardır oldukça önemli önlemler alıyor olsak da, 21 yıldan sonra ülkemizin deprem haritası sonunda güncellendi. Daha yüzeysel olan eski deprem haritasına göre, mahalle mahalle ayrıntılarıyla görebileceğimiz deprem haritası şu anda test aşamasında.

Şu anda test amacıyla yayınlanan güncellenmiş deprem haritası ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitesi, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı (AFAD) yetkilileri tarafından yapıldı. Haritanın yakın bir zamanda Bakanlar Kurulu'na resmi onay için sunulması bekleniyor. Eğer Bakanlar Kurulu onayından geçerse eski haritanın yerini güncel olan yeni harita resmi olarak da alacak.

Eski Harita:

Konuyla ilgili olarak Hürriyet'e konuşan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Akkar'ın yaptığı açıklama ise şöyle oldu: “Bir önceki haritada temel işlemler aynı deprem tehlikesini bölgelere bölüyordu. Yeni çalışma fay hatlarından sismik kaynaklara yaklaştıkça deprem tehlikesinin arttığını, uzaklaştıkça azaldığının kabulüdür. Şu anki harita kontür haritası olarak veriliyor.”

Güncellenmiş ve test aşamasında olan yeni harita:

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın konu hakkındaki yorumu ise haritanın %80 oranında doğru olduğunu belirtti. İstanbul'daki risk oranının arttığına dikkat çeken Ercan, Antalya ve Kaş bölgesi riskli bölge olarak görünmesine katılmadığını belirtti. Ercan'ın açıklamaları ise şu şekilde devam etti; "Van, Erzurum, Elazığ ve Tunceli’nin 2.dereceden 1.dereceye alınmalı. Kocaeli yarımadası 1. derece ve özellikle İstanbul’un Anadolu yakası 1. dereceye girmez. İstanbul Avrupa yakası da 2. dereceden 1. dereceye girmiş. İzmir’in Çeşme yarım adası 1. derece gösterilmiş, oysa burası da 1. derece değil. Bodrum riskli alandı ama Bodrum’un bazı kısımları yerleşim için uygundur"

Yeni deprem haritası bir anlamda tartışmalı bir şekilde devam etse de, yer şekillerine uygun olarak zamanla güncelleneceği düşünülüyor. Şu anda test aşamasında olan harita AFAD'ın resmi sitesinde yayınlanmış durumda. Haritaya bir süredir ulaşılamasa da, buradaki bağlantı üzerinden ulaşmayı deneyebilirsiniz. Eğer harita resmileşirse yine yetkililerden açıklama gelecek. Siz ne düşünüyorsunuz?