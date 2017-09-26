Bugün gelen bir değişiklik haberi de üniversitelerin isimleri ve statüleriyle ilgili. Cumhurbaşkanı, isimleri ‘araştırma üniversitesi’ olacak 10 üniversiteyi açıkladı.

Yükseköğretim 2017-2018 Akademik Yılı açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, ismi ve statüsü değişecek üniversitelerin belirlendiğini söyledi. Üniversitelerle ilgili yapılan misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma projesiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı, şu açıklamada bulundu:

“Geçtiğimiz yıl yine bu salonda akademik yıl açılış töreninde yükseköğretim sistemimizde kaliteyi yükseltmenin yıllarından birisinin misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma olduğunu ifade etmiştim. Bu çerçevede YÖK'ün koordinasyonunda yürütülen projede yer alan bölgesel kalkınma odaklı 5 pilot üniversitemizin ismini de açıklamıştım. Bunun yanında ülkemizi uluslararası alanda üst düzeyde temsil edecek araştırma üniversitelerinin tespit edilerek, bunların özel olarak desteklenmesi, bununla birlikte uluslararasında çok daha güçlü ve farklı bir konuma gelmemiz gereğini ifade etmiştim. Geçtiğimiz yıl üzerinde durduğumuz bir başka hususta yükseköğretim kalite kurulu oluşturulmasına olan ihtiyaçtı. Bugün tüm bu konularda önemli bir mesafe kat edildiğini görüyorum. Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma projesi kapsamında araştırma üniversitelerinin belirlenmesiyle ilgili çalışma tamamlandı.”

Cumhurbaşkanı, isimlerinin araştırma üniversitesi olarak belirlendiği üniversitelerin hangileri olduğunu da açıkladı. Buna göre Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir İleri teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerinin isimlerinin araştırma üniversitesi olduğu belirlendi.

Araştırma üniversitelerinin görevlerinin artık çok daha büyük olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, konuşmasını şu şekilde noktaladı: “Bu kurul sayesinde ülkemizdeki yükseköğretim çalışmalarını idari ve mali açıdan bağımsız bir kalite güvence sistemine kavuşturmuş bulunuyoruz. YÖK'ün üniversitelerimizi dünyada rekabet edebilir düzeye taşıyacak yenilikler konusundaki çalışmalarını da yakından takip ediyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. Yükseköğretim programları ve kontenjanları ile meslek yüksekokullarının planlamasının artık YÖK'ün koordinasyonunda belirlenecek olmasının, yaşanan sıkıntıların önüne geçeceğine inanıyorum.”