Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi Açıklandı

Capital Dergisi'nin periyodik olarak hazırladığı ve bu ayki (Ağustos) sayısında yer verdiği listeye göre Türkiye'nin en büyük 500 şirketi belli oldu.

Capital Dergisi’nin 'Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi' araştırması Capital500 yayınlandı. Derginin Ağustos sayısında yayınlanan listenin ilk sırası şaşırtmıyor. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi Tüpraş yine listede ilk sırada. Bununla birlikte Bereket Enerji Grubu'ndan 7 şirketin sıralamaya girmesi de dikkat çekti. İLGİLİ HABER Her Şirketin Hayali Olan Bir İvme Yakalayan Huawei, Halinden Memnun Değil Liste hazırlanırken, şirketlerin 2017 yılındaki şirket performanslarını ve cirolarını baz alarak hazırlanan ve 21.'si düzenlenen listede, geçtiğimiz yıldan farklı olarak giriş bariyeri 152,9 milyon dolardan 162,2 milyon dolara çıktı. Listeden birkaç şirkete beraber göz atalım: 1. TÜPRAŞ 2017 Sırası: 1

2016 Sırası: 1

Ciro (TL): 53.948.110.000

Çalışan Sayısı: 5.816 2. Türk Hava Yolları 2017 Sırası: 2

2016 Sırası: 3

Ciro (TL): 39.779.000.000

Çalışan Sayısı: 30.453 3. Petrol Ofisi 2017 Sırası: 3

2016 Sırası: 2

Ciro (TL): 38.515.919.203

Çalışan Sayısı: 844 4. Opet Petrolcülük 2017 Sırası: 4

2016 Sırası: 4

Ciro (TL): 28.391.083.872

Çalışan Sayısı: 866 5. Ford Otosan 2017 Sırası: 5

2016 Sırası: 6

Ciro (TL): 25.341.290.000

Çalışan Sayısı: 11.133 6. Bim Birleşik Mağazalar 2017 Sırası: 6

2016 Sırası: 5

Ciro (TL): 24.779.408.000

Çalışan Sayısı: 42.378 7. Arçelik 2017 Sırası: 7

2016 Sırası: 9

Ciro (TL): 20.840.613.000

Çalışan Sayısı: 29.763 8. Shell&Turcas Petrol 2017 Sırası: 8

2016 Sırası: 7

Ciro (TL): 19.567.578.000

Çalışan Sayısı: 569 9. Ereğli Demir Çelik 2017 Sırası: 9

2016 Sırası: 14

Ciro (TL): 18.643.914.000

Çalışan Sayısı: 11.844 10. Türk Telekom 2017 Sırası: 10

2016 Sırası: 8

Ciro (TL): 18.139.554.000

Çalışan Sayısı: 34.502 Listenin tamamına ulaşmak isterseniz, buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

Kaynak : www.hurriyet.com.tr/galeri-turkiyenin-en-buyuk-sirketleri-listesi-aciklandi-40914678

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