Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi Açıklandı

Capital Dergisi’nin 'Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi' araştırması Capital500 yayınlandı. Derginin Ağustos sayısında yayınlanan listenin ilk sırası şaşırtmıyor. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi Tüpraş yine listede ilk sırada. Bununla birlikte Bereket Enerji Grubu'ndan 7 şirketin sıralamaya girmesi de dikkat çekti.
Liste hazırlanırken, şirketlerin 2017 yılındaki şirket performanslarını ve cirolarını baz alarak hazırlanan ve 21.'si düzenlenen listede, geçtiğimiz yıldan farklı olarak giriş bariyeri 152,9 milyon dolardan 162,2 milyon dolara çıktı. Listeden birkaç şirkete beraber göz atalım:
1. TÜPRAŞ
- 2017 Sırası: 1
- 2016 Sırası: 1
- Ciro (TL): 53.948.110.000
- Çalışan Sayısı: 5.816
2. Türk Hava Yolları
- 2017 Sırası: 2
- 2016 Sırası: 3
- Ciro (TL): 39.779.000.000
- Çalışan Sayısı: 30.453
3. Petrol Ofisi
- 2017 Sırası: 3
- 2016 Sırası: 2
- Ciro (TL): 38.515.919.203
- Çalışan Sayısı: 844
4. Opet Petrolcülük
- 2017 Sırası: 4
- 2016 Sırası: 4
- Ciro (TL): 28.391.083.872
- Çalışan Sayısı: 866
5. Ford Otosan
- 2017 Sırası: 5
- 2016 Sırası: 6
- Ciro (TL): 25.341.290.000
- Çalışan Sayısı: 11.133
6. Bim Birleşik Mağazalar
- 2017 Sırası: 6
- 2016 Sırası: 5
- Ciro (TL): 24.779.408.000
- Çalışan Sayısı: 42.378
7. Arçelik
- 2017 Sırası: 7
- 2016 Sırası: 9
- Ciro (TL): 20.840.613.000
- Çalışan Sayısı: 29.763
8. Shell&Turcas Petrol
- 2017 Sırası: 8
- 2016 Sırası: 7
- Ciro (TL): 19.567.578.000
- Çalışan Sayısı: 569
9. Ereğli Demir Çelik
- 2017 Sırası: 9
- 2016 Sırası: 14
- Ciro (TL): 18.643.914.000
- Çalışan Sayısı: 11.844
10. Türk Telekom
- 2017 Sırası: 10
- 2016 Sırası: 8
- Ciro (TL): 18.139.554.000
- Çalışan Sayısı: 34.502
Listenin tamamına ulaşmak isterseniz, buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.